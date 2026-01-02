Bonne nouvelle pour le Stade Rennais à la veille du choc contre le LOSC (21h05).

Pluie de bonnes nouvelles au Stade Rennais. Hormis les absents à la CAN, le club breton arrive avec un effectif presque au complet pour se mesurer au LOSC (samedi, 21h05). Seuls trois joueurs manquent à l’appel, tous retenus par la CAN : Fofana, Aït-Boudlal et Nagida. Pour le reste, aucun pépin majeur à signaler, de quoi offrir au staff une vraie liberté dans ses choix et une profondeur d’effectif précieuse à ce moment de la saison.

Frankowski en avance !

Autre signal fort envoyé ces derniers jours : Przemysław Frankowski est prêt à débuter. Le Polonais a anticipé sa reprise en revenant à l’entraînement deux jours avant le reste du groupe, avec un objectif clair en tête, être opérationnel immédiatement. Un investissement qui ne passe pas inaperçu et qui pourrait rapidement être récompensé sur le terrain par Habib Beye.