[15:00]ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !
[14:30]OM Mercato : Benatia anticipe déjà l’après Balerdi… direction l’Italie
[14:00]OL Mercato : Malick Fofana sur le départ, son remplaçant déjà identifié !  
[13:30]FC Barcelone Mercato : Yamal accélère un départ, l’OM dans la boucle ?
[13:03]ASSE : Horneland annonce un gros coup dur au Mans ! 
[12:56]Stade Rennais : du beau monde avant le LOSC, un Rennais frappe fort avec Beye !
[12:45]PSG, FC Barcelone : la petite phrase qui en dit long sur l’avenir de Luis Enrique 
[12:31]FC Barcelone Mercato : Wahi et l’OGC Nice torpillent l’après Lewandowski ! 
[12:22]OL : pluie de bonnes nouvelles avant Monaco ! 
[12:16]OM Mercato – INFO BUT! : un cador de Ligue 1 drague Robinio Vaz mais…
Stade Rennais : du beau monde avant le LOSC, un Rennais frappe fort avec Beye !

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 12:56
Bonne nouvelle pour le Stade Rennais à la veille du choc contre le LOSC (21h05). 

Pluie de bonnes nouvelles au Stade Rennais. Hormis les absents à la CAN, le club breton arrive avec un effectif presque au complet pour se mesurer au LOSC (samedi, 21h05). Seuls trois joueurs manquent à l’appel, tous retenus par la CAN : Fofana, Aït-Boudlal et Nagida. Pour le reste, aucun pépin majeur à signaler, de quoi offrir au staff une vraie liberté dans ses choix et une profondeur d’effectif précieuse à ce moment de la saison.

Frankowski en avance ! 

Autre signal fort envoyé ces derniers jours : Przemysław Frankowski est prêt à débuter. Le Polonais a anticipé sa reprise en revenant à l’entraînement deux jours avant le reste du groupe, avec un objectif clair en tête, être opérationnel immédiatement. Un investissement qui ne passe pas inaperçu et qui pourrait rapidement être récompensé sur le terrain par Habib Beye. 

Stade RennaisLOSC

