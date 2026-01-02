FC Barcelone : Flick met la pression pour le mercato et confirme la nouvelle pour Yamal

À la veille du choc face à l’Espanyol, Hansi Flick n’a pas caché son inquiétude devant la presse. L’entraîneur du FC Barcelone, marqué par la blessure longue durée d’Andreas Christensen, a mis la pression sur sa direction. Le mercato hivernal s’annonce brûlant et déterminant pour la solidité défensive des Blaugranas.

Flick veut un défenseur, mais « cela doit avoir du sens »

Un derby à l’Espanyol, ce n’est jamais un match comme les autres. Mais cette fois, le FC Barcelone aborde l’événement avec un effectif fragilisé. Outre la dimension émotionnelle, l’absence de plusieurs cadres pèse lourd, notamment en défense centrale.

Face aux micros, Flick s’est montré direct : le Barça doit se renforcer derrière. “Nous ne sommes pas prêts pour le moment, mais si nous regardons notre dernière ligne, je pense que nous avons besoin d’un joueur de plus. Mais ce n’est pas facile d’incorporer quelqu’un dans ce marché. Il faudra voir… je pense que nous ferons quelque chose, mais cela doit avoir du sens”, a-t-il lancé. Ni le poste, ni le profil n’ont filtré – axial, latéral, Flick laisse planer le suspense.

Le coach allemand se veut lucide sur les difficultés à agir en janvier. Il attend du club des efforts, tout en soulignant la nécessité d’une recrue au rapport qualité-prix cohérent, sans précipitation. Mais la blessure persistante d’Andreas Christensen oblige toute l’arrière-garde à se réorganiser. En plein cœur de la saison, le club catalan doit éviter la pénurie d’options, un risque trop grand à l’aube des échéances majeures, tant en championnat qu’en Europe.

Lamine Yamal, incertitude levée avant Espanyol-Barça

Au rayon des bonnes nouvelles pour les supporters, la situation de Lamine Yamal se veut rassurante. Le jeune ailier, auteur de 7 buts et 8 passes décisives en Liga cette saison, n’a pas participé au dernier entraînement collectif suite à un léger malaise.

Flick a tenu à calmer les inquiétudes : Lamine Yamal est bien prêt, tout comme Dani Olmo. L’international espagnol, précieux par sa polyvalence et son efficacité (29,41% de contribution à tous les buts du Barça cette saison), est attendu à l’entraînement la veille du match. Le clan catalan retient son souffle, Yamal sera bien sur la pelouse.

En attendant, le mercato s’accélère dans la cité catalane. Hansi Flick a affiché clairement ses attentes, créant une attente palpable autour du secteur défensif. Il ne reste plus qu’aux dirigeants à répondre, alors que l’enjeu du derby pourrait tout rebattre, aussi bien sportivement que moralement.