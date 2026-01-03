ASSE Mercato : un premier départ confirmé

Pas dans les plans de l’ASSE et d’Eirik Horneland, Yvann Maçon va bel et bien rebondir en Grèce.

Même si l’ASSE aurait bien besoin de renforts, surtout en défense, elle ne devrait pas se montrer très active en janvier. Kilmer Sports ne semble pas apprécier les mercatos hivernaux puisque celui de 2025 avait déjà été très calme alors que la situation était alarmante à l’époque avec une place dans les bas-fonds de la Ligue 1. Conséquence : le club est descendu à la fin de la saison… Pas de quoi inciter la direction à changer de stratégie alors que l’ASSE n’est que 3e de L2 à mi-saison. Le mois de janvier devrait surtout servir à dégraisser l’effectif, Eirik Horneland estimant qu’il y a trop de milieux et d’attaquants. Pourtant, c’est un défenseur qui devrait s’en aller en premier.

Maçon vers Larissa

Le média grec Crimson Hub avait révélé qu’Yvann Maçon pourrait être prêté à l’AEL Larissa. Actuel avant-dernier du championnat hellène, l’AELL n’a remporté qu’un seul match en quinze journées et possède la deuxième plus mauvaise défense (27 buts encaissés). Un challenge compliqué, donc, pour Maçon. Mais l’ancien Dunkerquois sait qu’il n’entre plus dans les plans d’Horneland chez les Verts, lui qui n’a disputé que deux rencontres depuis le début de la saison. Et à six mois de la fin de son contrat, Yvann Maçon s’apprête bien à quitter l’ASSE pour Larissa, via un prêt de six mois. C’est ce que confirme en ce début de week-end l’ensemble des médias grecs. L’officialisation ne devrait pas tarder, alors que le Guadeloupéen n’a pas été retenu dans le groupe stéphanois pour le déplacement au Mans, ce soir.