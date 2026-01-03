OM Mercato : retour au bercail pour un indésirable ?

Au placard à l’OM, Ruben Blanco a deux touches pour retourner en Espagne. Il pourrait quitter Marseille au Mercato.

Recruté en 2022 pour être la doublure de Pau Lopez à la suite du départ de Steve Mandanda au Stade Rennais, Ruben Blanco n’a plus joué à l’OM depuis le 18 février 2024. C’était à Brest pour le dernier match de Gennaro Gattuso. Ni Jean-Louis Gasset ni Roberto De Zerbi n’ont fait jouer le moindre match au portier espagnol, à l’écart depuis bientôt deux ans à l’OM. A six mois de la fin de son contrat à Marseille, le portier espagnol pourrait toutefois quitter la Canebière en janvier. En effet, selon Sky, il dispose de deux pistes.

Santander et Grenade lorgnent Blanco

Selon le journaliste italien Luca Bendoni, le Racing Santander, qui recherche un gardien pour renforcer son effectif, s’intéresse à lui après avoir essuyé un refus de Braga pour se faire prêter l’ancien gardien du RC Strasbourg Alaa Bellaarouch. Et Grenade se serait également manifesté en formulant une offre. Santander est actuellement leader de la L2 espagnole alors que Grenade est 18e sur 22. Nul doute qu’en cas d’offre, Pablo Longoria et la direction de l’OM faciliterait le départ de Blanco, afin de libérer un peu de place et de masse salariale…