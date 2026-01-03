À LA UNE DU 3 JAN 2026
[16:51]OGC Nice Mercato : mauvaise nouvelle pour LA priorité de l’hiver, mais…
[16:41]RC Lens Mercato : ce choix radical qui rebattrait toutes les cartes cet hiver
[16:18]OL : la compo de Fonseca pour affronter l’AS Monaco
[16:13]PSG – OM : De Zerbi critique le match au Koweït, Luis Enrique répond… et ça pique !
[16:00]ASSE : le bel hommage de Laurent Batlles à Jean-Louis Gasset
[15:00]OM Mercato : Longoria lance l’opération Cresswell, un club de Premier League le contrarie
[14:00]OGC Nice Mercato : Wahi à Nice, ça fait les affaires de Kalimuendo… et de son agent !
[13:30]Espanyol – FC Barcelone : un derby sous haute tension, Joan García pris pour cible
[13:00]CAN 2025 : Le Maroc grand favori, que disent les simulations avant les 8es ?
[12:30]ASSE Mercato : Tangvik (Rosenborg) répond à l’intérêt des Verts
OL : la compo de Fonseca pour affronter l’AS Monaco

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 16:18
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, saluant les supporters.
Voici la compo de l’OL pour affronter l’AS Monaco dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

Ce samedi, l’OL se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la suite de la 17e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 17h au stade Louis-II.

La compo de l’OL

Greif – Kluivert, Mata, Tagliafico – Maitland-Niles, Merah, Morton, Abner – Tolisso (cap) – Sulc, Moreira.

OL

