FC Nantes : des choix très forts pour le groupe face à l’OM, Kantari n’a pas blagué !

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 20:09
💬 Commenter
Le groupe du FC Nantes pour le choc face à l’OM.

Comme évoqué sur notre site plus tôt ce samedi, Ahmed Kantari a choisi de laisser plusieurs recrues estivales à l’écart pour le choc contre l’OM dimanche : Benhattab, Kwon, Hong, Camara et Lahdo ne sont pas dans le groupe. Seuls Radakovic et El Arabi accompagneront l’équipe. En l’absence de Mostafa Mohamed, parti à la CAN avec l’Égypte, le coach a convoqué le jeune Junior Koné, 18 ans, né à Colombes. Il a joué 13 matches avec l’académie (N3, Youth League et U19), marquant 1 but et délivrant 1 passe décisive en Youth League face au Sabah FK. De son côté, la récente recrue Rémy Cabella fait sa première.

Le groupe du FCN

Carlgren, Lopes, Mirbach – Amian, Centonze, Cozza, Doucouré, Machado, Tati, Radaković – Cabella, Coquelin, Deuff, Lepenant, Leroux, Mwanga, Tabibou – Abline, El Arabi, Guirassy, Koné.

