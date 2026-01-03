LOSC – Stade Rennais : les compos de Genesio et Beye sont connues !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici les compos officielles du match entre le LOSC et le Stade Rennais.

Ce samedi soir, le LOSC accueille le Stade Rennais pour la 17e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Bruno Genesio et Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – André (cap), Bentaleb – Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

SRFC : Samba – Seidu, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier (cap), Merlin – Al Tamari – Embolo, Meïté.