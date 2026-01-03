À LA UNE DU 3 JAN 2026
[22:22]OM Mercato : un contrat en or offert à la première recrue de l’été ?
[21:51]Le Mans – ASSE : les notes des Verts, accrochés au Mans
[21:48]OL : en plein mercato, Fonseca s’est trouvé un joueur atypique qui marque les esprits
[21:22]OM : gros coup dur de dernière minute pour De Zerbi, le FC Nantes peut jubiler
[21:12]ASSE : un message coup de poing et une belle pensée pour Gasset dans le parcage au Mans
[21:01]OGC Nice – RC Strasbourg (1-1) : Wahi se relance d’entrée, le Gym de Puel prend un bon point !
[20:50]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg, AS Monaco – Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine !
[20:22]LOSC – Stade Rennais : les compos de Genesio et Beye sont connues !
[20:09]FC Nantes : des choix très forts pour le groupe face à l’OM, Kantari n’a pas blagué !
[19:52]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour le derby contre l’Espanyol
LOSC – Stade Rennais : les compos de Genesio et Beye sont connues !

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 20:22
💬 Commenter
Voici les compos officielles du match entre le LOSC et le Stade Rennais.

Ce samedi soir, le LOSC accueille le Stade Rennais pour la 17e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Bruno Genesio et Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – André (cap), Bentaleb – Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

SRFC : Samba – Seidu, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier (cap), Merlin – Al Tamari – Embolo, Meïté.

LOSCStade Rennais

