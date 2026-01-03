OGC Nice – RC Strasbourg (1-1) : Wahi se relance d’entrée, le Gym de Puel prend un bon point !

Changement d’ère à l’Allianz Riviera : pour sa grande première sur le banc de l’OGC Nice, Claude Puel lance la recrue Elye Wahi et voit l’attaquant marquer d’emblée, arrachant un nul prometteur (1-1) contre un solide RC Strasbourg. Nouvelle dynamique en tribunes, visage rajeuni sur la pelouse, les Aiglons ouvrent une page enthousiasmante de leur saison.

Un retour attendu : Puel débute fort sur le banc niçois

Tout avait une saveur particulière sur la Côte d’Azur pour cette 17e journée de Ligue 1. Puel signe son retour aux commandes de Nice avec un objectif clair : reconstruire un collectif en quête de repères et remettre le club sur de bons rails. Face à lui, un Strasbourg ambitieux, loin d’être perturbé malgré les remous autour de son entraîneur. Si Liam Rosenior pressenti pour quitter Strasbourg vers Chelsea attise l’attention, son équipe reste appliquée et difficile à manœuvrer.

D’entrée, le match s’emballe. Nice opte pour un 4-1-4-1 positionnant Ndombélé et Sanson comme fers de lance du pressing, alors que Strasbourg, fidèle à son 4-2-3-1, cherche la verticalité par Moreira et Ouattara. L’intensité monte vite et le premier tournant ne tarde pas : Ouattara provoque Oppong dans la surface, penalty obtenu. Panichelli s’élance et transforme avec sang-froid (13e), prenant à revers Dupé. Les visiteurs, efficaces, impriment leur marque.

Mais la réaction niçoise ne tarde pas. Gouveia croit déjà égaliser sur corner, mais Penders détourne sous la clameur du public. Le schéma de Puel fonctionne : Nice multiplie les séquences hautes et asphyxie progressivement l’entrejeu adverse. Gouveia, encore, flirte avec la réussite sur une reprise du gauche, avant que Diop ne trouve le poteau dans la foulée. À la pause, Strasbourg conserve l’avantage, mais la dynamique semble pencher côté niçois.

Elye Wahi marque les esprits pour sa première

Le retour des vestiaires donne rapidement la couleur de la deuxième mi-temps. Porté par la volonté de Puel d’installer ses principes, Nice accentue son emprise. C’est alors qu’Elye Wahi, parfaitement servi côté gauche, déclenche l’étincelle. D’un crochet dévastateur sur Høgsberg, il fixe puis ajuste Penders d’une frappe du droit croisée, signant l’égalisation (54e). Un but plein de sang-froid pour celui qui inaugurait ses nouvelles couleurs.

Sa première apparition sous le maillot niçois ne pouvait pas mieux débuter. Outre son but, Wahi pèse sur la défense strasbourgeoise et multiplie les appels dans la profondeur. Il manque même de doubler la mise à l’heure de jeu, mais le portier adverse se détend une nouvelle fois. Dans l’attitude comme dans la justesse de ses choix, l’attaquant illumine cette première sortie et prouve qu’il sera un atout de poids dans la phase retour.

Nice se relance, Strasbourg solide : ce qu’il faut retenir

Au-delà du spectacle, ce match nul a valeur de déclic pour Nice. L’équipe montre un tout autre visage : pressing plus haut, relances rapides et, surtout, une vraie unité collective. Les joueurs de Puel terminent fort, Sanson manque par deux fois le cadre à portée de but. Défensivement, le système à un seul récupérateur tient bon malgré la vitesse alsacienne.

L’OGC Nice engrange ainsi un point important, mais surtout de la confiance et des certitudes tactiques. Dans la foulée de ce match accroché, le groupe azuréen affiche des progrès encourageants tant sur le plan de l’agressivité que de la créativité offensive. Pour Claude Puel, la copie rendue par ses hommes est riche d’enseignement et lance idéalement sa mission relance.

Prochaine étape pour Nice : capitaliser sur cette prestation solide pour bâtir sur la dynamique retrouvée. Les supporters voient poindre un renouveau enthousiasmant, incarné par la main de Claude Puel et la renaissance d’Elye Wahi. La relance niçoise s’amorce, sous les meilleurs auspices.