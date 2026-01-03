CAN 2025 : le Mali élimine la Tunisie, le RC Lens devra encore attendre Sangaré et Haidara

Au bout d’un thriller à Casablanca, le Mali a éliminé la Tunisie aux tirs au but malgré une infériorité numérique héroïque. L’aventure continue pour les Aigles du Mali : Sangaré et Haidara manqueront donc encore au RC Lens.

Mali : un exploit face à la Tunisie après une heure à dix

Dès la 26e minute, tout s’est compliqué pour le Mali. Woyo Coulibaly a laissé ses coéquipiers à dix après une faute sévère sur Hannibal Mejbri. Malgré cette exclusion précoce, les Aigles se sont regroupés, faisant bloc et multipliant les efforts. La Tunisie a longtemps dominé, sans parvenir à faire craquer ce mur malien, bien que disposant d’un avantage numérique précieux.

Un scénario fou : la Tunisie pensait avoir fait le plus dur

La délivrance semblait proche pour la Tunisie. Firas Chaouat, tout juste entré en jeu, a ouvert le score d’un magnifique coup de tête à la 88e minute, après notamment un dégagement raté de Sangaré. Le Lensois est sorti dans le temps additionnel, tandis que Chaouat croyait bien envoyer son équipe au tour suivant. Mais la suite allait encore étonner Casablanca.

Le Mali égalise dans le temps additionnel

Alors que les supporters tunisiens célébraient déjà la qualification, un ultime coup franc malien a tout changé. Meriah a concédé un penalty pour une main dans la surface à la 90e+6. Sinayoko, d’un sang-froid remarquable, a converti la sentence et a forcé la séance de tirs au but. Le suspense était à son comble.

Des tirs au but irrespirables : le rêve malien continue

La tension est encore montée d’un cran pendant les tirs au but, avec de beaux ratés de part et d’autre. Malgré la pression, les Maliens ont tenu leurs nerfs et l’ont emporté 3-2, grâce à un ultime tir de El Bilal Touré. Les Tunisiens, crispés au moment décisif, quittent la CAN dès les huitièmes.

Sangaré et Haidara encore absents pour le RC Lens

Grâce à cette qualification historique, le RC Lens va devoir patienter. Ses deux milieux, Mamadou Sangaré et la recrue Amadou Haidara, suspendu pour ce match seulement après avoir obtenu une réduction de sa sanction, restent à la disposition du Mali pour défier le Sénégal, grand favori du tournoi, en quart de finale. Les Lensois devront donc faire sans eux quelques jours de plus, tout en suivant attentivement ce parcours exceptionnel.