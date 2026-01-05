Après son cinquième succès lors des six dernières journées, le Stade Rennais n’est plus qu’à deux points de la 4e place, qualificative pour les tours préliminaires de la Champions League. Peut-il retrouver la C1 en fin de saison ? Nos journalistes en débattent.

Il y a trop de concurrence

Le Stade Rennais s’est très bien repris et tout le mérite en revient à Habib Beye. J’étais à Jean-Bouin lors de la victoire des Rouge et Noir (1-0) puis au Parc des Princes (0-5) et je trouve cette équipe très cohérente. Elle a bien évidemment des lacunes mais comme tous ses rivaux de Ligue 1, moins celui qui triche financièrement. D’ailleurs, face au PSG, sa copie a été excellente jusqu’à l’ouverture du score. Oui, ce Stade Rennais devrait finir européen, selon moi, mais pour la Champions League, je n’y crois pas. Essentiellement parce que la concurrence est trop relevée.

Je vois le RC Lens, le PSG et l’OM terminer aux trois premières places. La dynamique des Sang et Or, l’argent des Parisiens et l’effectif des Phocéens les rendent intouchables pour moi. Il restera donc la dernière place, celle qui envoie en tours préliminaires de la C1. Lille, Lyon et Rennes vont se battre pour la décrocher. Je vois l’OL décrocher la timbale, surtout que les Gones recevront leurs deux rivaux. Mais je pense que Rennes finira 5e, devant le LOSC. Ce serait un bel exploit pour les Rouge et Noir et la certitude qu’Habib Beye restera aux commandes puisqu’il sera prolongé en cas de qualification européenne.

Raphaël NOUET

Oui

« Oui, le Stade Rennais peut revenir en Ligue des champions en fin de saison. Leur remontada est impressionnante, et la victoire à Lille a permis de revenir à seulement 2 points du top 4, ce qui montre que mathématiquement tout reste possible pour Habib Beye et son groupe. Avec une dynamique positive et plusieurs succès récents, les Rouge et Noir ont la marge pour grappiller des points sur leurs concurrents directs et se rapprocher des places pour la Ligue des champions.

Sur le plan purement arithmétique et sportif, la Ligue 1 reste serrée derrière le podium, et Rennes n’est pas hors course : une série de bons résultats face à des équipes du haut de tableau ou des confrontations directes pourrait propulser le club encore plus haut d’ici la fin de saison. Mais ces objectifs sportifs passent par une constance accrue et la capacité à prendre des points sur la durée, et une qualification européenne, même pour la C1, reste un scénario envisageable si l’équipe maintient sa trajectoire actuelle. Et vu ce que le groupe d’Habib Beye propose, c’est du sérieux et j’y crois ».

William TERTRIN