FC Nantes : une stat confirme l’urgence du prochain recrutement

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 13:41
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match à la Beaujoire.
Le FC Nantes est sur le point de boucler l’arrivée de Zakaria Aboukhlal en provenance du Torino. Mais il doit aussi impérativement recruter un défenseur pendant ce mercato hivernal.

265. C’est le nombre de tirs subis en Ligue 1 par le FC Nantes depuis le début de la saison. Aucune autre équipe n’a fait pire. Cela donne une moyenne de 15,6 tirs par rencontre. C’est tout simplement énorme. Et ça ne devrait pas s’arranger cet après-midi au Vélodrome, face à un OM qui possède la meilleure attaque de la division (36 buts inscrits). Cette statistique, produite par Opta, appelle deux constats. Le premier, c’est que le FC Nantes peut remercier Anthony Lopes de n’avoir encaissé « que » 28 buts, ce qui en fait la 5e plus mauvaise défense de Ligue 1. La deuxième, c’est que le recrutement d’un défenseur central s’impose.
Selon Nicolo Schira, le FC Nantes est dans la dernière ligne droite du recrutement de Zakaria Aboukhlal.

Il faut un défenseur, et vite !

L’ailier devrait être prêté par le Torino, avec une option d’achat de 6 M€ et un contrat de quatre ans chez les Canaris. Une excellente recrue, même si Ahmed Kantari ne joue pas avec des ailiers. Mais une fois l’ancien Toulousain signé, il est impératif que la Maison Jaune attire un défenseur expérimenté capable de faire la paire avec Chidozie Awaziem voire le trio avec Tylel Tati. La dernière piste se nommait Romain Del Castillo et le Brestois est lui aussi un ailier…

Devenu directeur sportif officieux du FC Nantes, Anthony Lopes contacte nombre d’anciens partenaires ou de connaissances pour mener à bien l’opération maintien. Ce serait bien qu’il trouve la perle rare pour la défense dans son répertoire…

