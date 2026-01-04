CAN 2025 : le Cameroun se qualifie face à l’Afrique du Sud, un joueur du Stade Rennais a régalé

Le Cameroun arrache sa place en quarts de finale de la CAN 2025 en battant l’Afrique du Sud (2-1), sous l’impulsion d’un Mahamadou Nagida, latéral du Stade Rennais, étincelant et décisif. Son centre parfait a été le point de bascule de ce choc intense, direction le Maroc pour les Lions Indomptables.

Mahamadou Nagida (Stade Rennais) change tout pour le Cameroun

Face à une Afrique du Sud remuante, le Cameroun a pu compter sur la vista de Mahamadou Nagida, entré à la 21e et sorti à la 79e. Auteur d’une prestation pleine d’assurance sur son flanc, le latéral du Stade Rennais a délivré le centre qui a mené au but du break de Christian Kofane (49e). Solide dans l’impact et juste techniquement, Nagida s’est affirmé comme l’homme fort de la soirée pour les Lions Indomptables.

Un début de match sous pression, premier tournant et blessure

Dès le coup d’envoi, les Sud-Africains ont imposé un pressing étouffant. Nouhou Tolo récolte un carton jaune dès la 2e minute, puis Lyle Foster croit ouvrir le score, mais son but est logiquement refusé pour hors-jeu. Coup dur pour le Cameroun : Darlin Yongwa quitte ses partenaires sur blessure à la 21e minute, obligeant la défense à se réorganiser rapidement sous la pression adverse.

Les temps forts : réalisme camerounais et suspense jusqu’au bout

Junior Tchamadeu libère les siens à la 34e minute en profitant d’un corner mal dégagé pour ouvrir le score contre le cours du jeu. Juste après la pause, le duo Nagida-Kofane fait exploser le camp camerounais avec un second but synonyme d’avantage décisif. L’Afrique du Sud ne lâche rien et réduit l’écart à la 88e par Magkopa, relançant le suspense dans une fin de match irrespirable.

Analyse : un collectif solide porté par la nouvelle génération

Le Cameroun montre une nouvelle fois sa capacité à souffrir et à faire la différence sur ses rares opportunités. La montée en puissance de jeunes talents, à l’image de Carlos Baleba (14 sélections) dont la carrière s’accélère depuis son arrivée à Brighton, dynamise un collectif qui conjugue l’expérience de ses cadres et l’insouciance de ses nouveaux visages.

Menés par un Devis Epassy surveillant chaque tir sud-africain, et des piliers comme Tchamadeu et Avom, les Lions Indomptables prouvent qu’ils ont trouvé le bon équilibre. Résultat : une seule réalisation encaissée lors des trois derniers matches, malgré certains passages sous forte pression face à une Afrique du Sud joueuse mais trop imprécise.

Le Maroc attend une équipe camerounaise confiante

Cette victoire, construite au mental et signée par la performance décisive de Nagida du Stade Rennais, place le Cameroun dans les meilleures dispositions avant d’affronter le Maroc en quarts. Entre rigueur tactique, énergie de la jeunesse et efficacité sur coups de pied arrêtés, les hommes de David Pagou semblent prêts à relever le défi marocain et à poursuivre leur rêve continental.