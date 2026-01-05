À LA UNE DU 5 JAN 2026
FC Nantes, ASSE Mercato – INFO BUT! : Moussa Diarra n’est pas la priorité des Canaris

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 13:01
Commenter
Moussa Diarra (Alaves)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Moussa Diarra (Alaves, 25 ans) est bien une piste qui a surgi au FC Nantes sur ce mercato, elle n’est pas une priorité en défense centrale. L’ASSE pourrait-elle en profiter ? 

Moussa Diarra ressemble à un joueur très convoité cet hiver. Africa Foot assure en effet que le défenseur malien d’Alaves plait à la fois au FC Nantes et à l’ASSE au mercato.

Diarra en numéro 3 au FC Nantes

But! confirme que le joueur de 25 ans est une piste évoquée chez les Canaris sans être la priorité en défense. Diarra occupe même le troisième rang dans la hiérarchie des options pour renforcer ce secteur cet hiver. À ce stade, aucune approche officielle n’a d’ailleurs été effectuée avec le club espagnol et son temps de jeu limité en Liga pourrait compliquer les négociations. 

Une opportunité de marché pour l’ASSE ?

C’est là que le scénario pourrait devenir intéressant pour l’ASSE. Si le FC Nantes décide de privilégier d’autres profils et laisse le dossier Diarra à la marge, les Verts pourraient se positionner pour tenter de finaliser un prêt ou un transfert. Si But! n’est pas en mesure de confirmer un quelconque intérêt forézien, le profil du joueur reste attractif puisqu’il peut évoluer dans l’axe mais aussi sur le côté gauche. Enfin, toujours d’après nos sources, Leganés suit également le dossier de près. 

Bastien AUBERT

FC NantesASSE

