Revue de presse : Still encore recalé en L1, coup de théâtre pour Clauss à Nice, le PSG adoube le RC Lens 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Clauss jusqu’en 2028 !

Nice Matin confirme que Jonathan Clauss a déjà prolongé à l’OGC Nice il y a quelques semaines. Le piston droit a signé deux saisons supplémentaires et est désormais lié au Gym jusqu’en 2028.

Angers : la der pour Chérif ?

Alors qu’il restait sur quatre victoires en cinq journées, le SCO a mal commencé 2026. Très en dedans en première période et mené au score au bout de vingt minutes au Havre, Angers a ensuite égalisé d’une belle reprise de Louis Mouton (55e), auteur de son premier but en L1, et a même espéré mieux à un moment. Avant de craquer. « C’est un match où on aurait dû faire mieux, a regretté Alexandre Dujeux. On est déçus, on repart frustrés. » Convoité et annoncé sur le départ, Sidiki Chérif a-t-il disputé sa dernière rencontre avec le club ? « Peut-être, a répondu l’entraîneur du 10e de L1. Je ne sais pas s’il sera là le prochain match, en tout cas nous on s’adaptera. »

Stade Brestois : Roy fait un aveu sur le Mercato

Ce matin, le Stade Brestois possède un nombre de points similaire (22) à celui de la saison dernière, à mi-parcours. « Je pense qu’il nous en manque quelques-uns, mais ce n’est pas un si mauvais bilan, a jugé Éric Roy en conférence de presse d’après match. L’effectif a été constitué, comme souvent, en raison de nos moyens, dans les dernières heures du mercato. Et, souvent, les joueurs qui arrivent ont besoin de trouver des repères, un niveau athlétique. Ça ne fait que depuis un mois que tout le monde est au même point. L’équipe progresse, les garçons adhèrent et arrivent à faire des choses qu’ils n’étaient pas capables de faire, il y a deux mois. Je parle d’intensité, de gagner les duels, d’être capables d’être plus hauts sur le terrain et d’exercer du contre-pressing. Ce sont des choses qu’on a dû travailler en mettant tout le monde au même niveau, parce qu’on a perdu des joueurs qui nous amenaient ça, l’année dernière. »

RC Strasbourg : Still recalé, un favori se dégage pour l’après Rosenior

Parti à Londres négocier pour devenir le futur entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior ne devrait plus faire long feu au RC Strasbourg. Selon L’Équipe, le favori pour prendre sa succession se nomme Gary O’Neil. L’ex-coach de Wolverhampton (42 ans) a rencontré les dirigeants de BlueCo samedi et pourrait s’entretenir avec ceux du Racing dans les prochaines heures. Il figure dans une short-list et répond au profil pressenti, celui d’un Anglais expérimenté, libre de tout contrat. Filipe Coelho, qui était censé accompagner Rosenior chez les Blues, devrait finalement rester en Alsace, à un poste d’adjoint. Kjetil Knutsen a prolongé avec Bodö/Glimt et le profil de Will Still (ex-Reims et Lens) n’a pas été retenu.

AS Monaco : de la casse après l’OL

Sorti sur blessure samedi contre l’OL (1-3), le gardien de l’AS Monaco Lukas Hradecky est touché à un ligament latéral du genou droit. Il en a pour plusieurs semaines, comme Christian Mawissa, lui, aurait rechuté à l’ischio-jambier de la jambe droite. L’international Espoirs, déjà touché deux fois dans cette zone cette saison, est forfait pour plusieurs semaines.

Paris FC : le PSG a choqué Maxime Lopez

Défait par le PSG dans le derby de la capitale, Maxime Lopez a été impressionné par son niveau avec le Paris FC (1-2) : « Deux voire trois classes d’écart. On est venus avec nos armes… Il n’y a rien à dire, faut être honnête, il nous manquait trois joueurs très importants (parmi lesquels Simon, Kebbal, Krasso, Lees-Melou…), on ne peut pas se permettre d’avoir des manques comme ça. Évidemment, les gens diront ‘ils ont mis le bus’ mais quand on voit le niveau du PSG, à part faire ça, il y a quoi à faire ? Je n’ai jamais trouvé le PSG aussi fort dans la maîtrise. C’est ouah, c’est quelque chose. »

PSG : Mendes adoube le RC Lens

Vainqueur du PFC hier en clôture de la 17e journée de Ligue 1 (2-1), Nuno Mendes a salué le RC Lens, champion d’automne devant le PSG : « Ça fait du bien de voir des équipes bien jouer, qui essayent de gagner tous les matchs. Comme ça, on montre que le foot français est bon, que c’est un grand football. Je félicite Lens, les autres équipes qui mettent la pression aussi. On est préparé pour ça. »