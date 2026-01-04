À LA UNE DU 4 JAN 2026
[14:07]OM – FC Nantes : les compos avec des surprises !
[13:41]FC Nantes : une stat confirme l’urgence du prochain recrutement
[13:21]OM : en cette période de mercato, un ex du RC Lens conseille un milieu à De Zerbi
[13:08]Real Madrid : le groupe sans Mbappé pour défier le Betis Séville
[13:00]ASSE Mercato : un Vert ignoré par Horneland bientôt prolongé ?
[12:38]RC Lens : Frankowski (Stade Rennais) chambre le LOSC, Lizarazu flatte le Racing
[12:21]PSG Mercato : un ancien de l’OM déconseille à Vitinha d’aller au Real Madrid
[11:58]ASSE : au Mans, les ultras ont ciblé 2 décisionnaires des Verts
[11:30]Revue de presse : Ménès annonce le pire à Strasbourg, Monaco hurle au scandale
[11:03]PSG : le groupe pour le derby avec une nouveauté
OM : en cette période de mercato, un ex du RC Lens conseille un milieu à De Zerbi

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 13:21
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, suivant le match de Coupe de France contre Bourg-Péronnas.
Pour l’ancien Lensois Jimmy Cabot, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, ne devrait pas hésiter à faire monter l’un de ses défenseurs au milieu de terrain en cas de pépins.

Ce dimanche devrait marquer le grand retour de Facundo Medina dans le onze de départ de l’OM. Victime d’une blessure à une cheville, le défenseur argentin n’a plus débuté un match depuis fin septembre et la victoire à Strasbourg (2-1). Il a fait sa rentrée sur les terrains le 21 décembre à l’occasion de la victoire 6-0 à Bourg-Péronnas en Coupe de France et est attendu dans le onze pour affronter Nantes à 15h. Sans doute à son poste de prédilection. Mais son ancien coéquipier Jimmy Cabot a expliqué à L’Equipe qu’il pouvait jouer un peu partout, et même au poste de milieu défensif !

« Tenir une position axiale au milieu, il peut le faire »

« Ce qui fait qu’il sort de la moyenne, c’est sa tenue de balle et sa capacité à amener offensivement. Fac’ n’est pas un piston, pas un joueur de débordement, mais il ne panique jamais et sait monter la balle sous pression. Franck Haise l’avait déjà mis en 6 car il est très à l’aise techniquement. Il sait voir le jeu. Son meilleur poste pour moi, c’est central gauche dans une défense à trois, afin d’avoir l’initiative dans la sortie de balle. Mais tenir une position axiale au milieu, il peut le faire. »

Ce qui pourrait être une idée pour affronter le PSG jeudi prochain dans le Trophée des champions. Roberto De Zerbi devrait s’attendre à voir le ballon confisqué et pourrait aligner un onze très défensif. Medina devant une défense à trois composée de Balerdi, s’il est remis, Pavard et Murillo, ce serait de nature à rassurer les supporters de l’OM !

