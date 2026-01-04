L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le match de cet après-midi contre le FC Nantes. Il y a des surprises.

C’est officiel, Leonardo Balerdi est forfait pour le match de ce dimanche contre le FC Nantes ! Le défenseur argentin ne s’est pas entraîné hier pour une raison qui n’a pas été précisée par l’OM et il ne figure pas dans le groupe convoqué par Roberto De Zerbi. En revanche, bonnes nouvelles, Pierre-Emerick Aubameyang, revenu de la CAN mais qui souffre d’une cuisse, est bien présent, tout comme Amine Gouiri, qui fait sa rentrée après son opération d’une épaule.

Vaz et Bakola sont bien là

Plus surprenant, Robinio Vaz et Darryl Bakola sont également dans le groupe, alors que leur situation contractuelle, avec des négociations bloquées concernant une prolongation, pourrait les pousser vers la sortie cet hiver. Il avait été question qu’ils soient écartés pour ce match, ce n’est finalement pas le cas. Est-ce le signe que tout est en train de rentrer dans l’ordre entre l’OM et ses jeunes joueurs ?

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot.

Défenseurs : Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah.

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren.

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Traoré, Vaz.