À LA UNE DU 4 JAN 2026
[11:58]ASSE : au Mans, les ultras ont ciblé 2 décisionnaires des Verts
[11:30]Revue de presse : Ménès annonce le pire à Strasbourg, Monaco hurle au scandale
[11:03]PSG : le groupe pour le derby avec une nouveauté
[10:40]PSG Mercato : une doublure à Neves pour 40 M€ ?
[10:09]OM : un coup dur, un retour et deux surprises pour affronter Nantes !
[10:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais que demande le peuple ? »
[09:41]FC Nantes Mercato : de bonnes nouvelles concernant Aboukhlal !
[09:10]OM Mercato : une piste estivale revient hanter les Phocéens, le PSG impliqué
[08:45]Le Real Madrid au bord de l’abîme, le FC Barcelone miraculé
[08:28]ASSE : après Le Mans, Tardieu pointe du doigt un secteur
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : un coup dur, un retour et deux surprises pour affronter Nantes !

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 10:09
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le match de cet après-midi contre le FC Nantes. Il y a des surprises.

C’est officiel, Leonardo Balerdi est forfait pour le match de ce dimanche contre le FC Nantes ! Le défenseur argentin ne s’est pas entraîné hier pour une raison qui n’a pas été précisée par l’OM et il ne figure pas dans le groupe convoqué par Roberto De Zerbi. En revanche, bonnes nouvelles, Pierre-Emerick Aubameyang, revenu de la CAN mais qui souffre d’une cuisse, est bien présent, tout comme Amine Gouiri, qui fait sa rentrée après son opération d’une épaule.

Vaz et Bakola sont bien là

Plus surprenant, Robinio Vaz et Darryl Bakola sont également dans le groupe, alors que leur situation contractuelle, avec des négociations bloquées concernant une prolongation, pourrait les pousser vers la sortie cet hiver. Il avait été question qu’ils soient écartés pour ce match, ce n’est finalement pas le cas. Est-ce le signe que tout est en train de rentrer dans l’ordre entre l’OM et ses jeunes joueurs ?

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot.
Défenseurs : Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah.
Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren.
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Traoré, Vaz.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot