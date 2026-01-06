Revue de presse : un nouveau né au Stade Rennais, les supporters se liguent contre le RC Lens, nouvelle signature à Nice après Clauss ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

L’AJA pense à Gaëtan Perrin

Malgré ses 20 matches depuis le début de saison à Krasnodar, Gaëtan Perrin (29 ans, sous contrat jusqu’en 2028) n’a pas connu l’adaptation souhaitée en Russie. Et l’AJ Auxerre aimerait pouvoir le rapatrier en prêt jusqu’à la fin de la saison, annonce L’Equipe. L’AS Monaco, grâce aux relations entre les propriétaires des deux clubs, aurait également pris des informations ces derniers jours.

Stade Rennais : Merlin revit au milieu !

La victoire du Stade Rennais à Lille ce week-end (2-0) a donné une nouvelle option à Habib Beye dans l’entrejeu. Au stade Pierre-Mauroy, Quentin Merlin a en effet effectué une entrée remarquée au milieu de terrain, lui qui a perdu sa place de piston gauche, devancé par Mousa al-Tamari. L’ancien latéral de l’OM a vite trouvé des repères, au point de marquer le second but, même s’il a eu un peu de déchet, parfois par précipitation.

« J’ai la chance de pouvoir m’adapter, a-t-il déclaré. J’ai été formé au milieu et j’ai quelques bases. Il faut avoir les yeux partout à ce poste, mais on avait bien travaillé durant la semaine, à l’entraînement. »Son apport comme relayeur peut être d’autant plus appréciable que, globalement, l’entrejeu du Stade Rennais manque d’efficacité en termes de statistiques, à l’exception d’un Ludovic Blas (3 buts, une passe en L1)… qui n’a plus commencé un match de Championnat depuis le 26 octobre (1-2 contre Nice).

Le RC Lens dérange en Ligue 1

Leader devant le PSG et champion d’automne grâce à une première partie de saison admirable en tout point, le RC Lens cristallise les critiques des supporters adverses. Au point que Mohamed Toubache-Ter l’ait relevé sur X : « C’est fou de voir les commentaires !! Ça parlait en bien du public lensois… quand c’était en Ligue 2, quand ça joue le top 8. C’était cool hein. Mais voilà que Lens est leader, on y lit des commentaires désagréables… Ces gens ont peur de Lens, point barre !! »

OGC Nice : arrivée imminente pour Richardson ?

Selon Gianluca Di Marzio, la Fiorentina s’apprête à se séparer d’Amir Richardson, qui est proche de s’engager avec OGC Nice. Le milieu marocain ferait ainsi son retour en France après des passages au Havre et à Reims. Cette saison, il n’a joué que quatre matchs avec la Viola, dont deux en Serie A et deux en Conference League. Par ailleurs, Brighton aurait entamé des discussions avec Manchester City pour un prêt de Juma Bah, en échec depuis son arrivée au Gym l’été dernier.

Le Havre : un départ se précise

A en croire les informations de VI, média néerlandais, Younes Namli se dirige vers un départ du Havre cet hiver. Arrivé cet été pour une saison en provenance du PEC Zwolle, l’ailier de 31 ans n’a été titulaire qu’à deux reprises sous les ordres de Didier Digard. Loin d’avoir été convaincant, le joueur devrait retourner dans sa terre natale et reporter les couleurs du PEC Zwolle.

LOSC : Genesio et Létang risquent gros

Olivier Létang, Bruno Genesio et le LOSC risquent gros après avoir les critiques émises envers l’arbitrage d’Éric Watellier lors de LOSC-Rennes (0-2). Selon L’Équipe, le Conseil National d’Éthique (CNE) a décidé de se saisir du dossier lillois. Le CNE, présidé par l’ancien président de la LFP Frédéric Thiriez, vise également les supporters Dogues Virage Est (DVE) qui étaient présents dans le stade et ont insulté la Ligue et l’arbitre durant la rencontre. La commission de discipline de la LFP va étudier le dossier et prononcer des sanctions. Pour rappel, Létang est déjà sous le coup d’un sursis de deux rencontres après sa sortie en marge de Lille-Lyon (0-1), le 28 septembre dernier, qui avait aussi entraîné une suspension d’un match ferme.

RC Strasbourg : Diop de retour ?

Alors que Nuremberg reprenait le chemin de l’entraînement ce lundi, le milieu de terrain Pape Demba Diop (10 matches en Bundesliga 2) n’était pas présent. Prêté par le RC Strasbourg l’été dernier, le Sénégalais a été rappelé par le club alsacien. Selon Kicker, le RCSA a exercé sa clause de rappel, ce qui n’a pas manqué de surprendre Nuremberg. « Nous regrettons profondément la décision de Strasbourg, car nous aurions souhaité prolonger le prêt de Demba. De notre point de vue, il s’intégrait parfaitement à notre équipe », a déclaré le directeur sportif de la formation germanique, Joti Chatzialexiou.

Salisu (ASM) s’est fait les croisés

Décidément, rien ne va plus du côté de l’AS Monaco. L’ASM compte quatre défaites sur les cinq derniers matches, et elle vient de perdre Mohammed Salisu pour le restant de la saison. Dans un communiqué publié lundi soir, le club de la Principauté a annoncé que les examens médicaux passés par Salisu ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Un gros coup dur pour l’AS Monaco et son défenseur ghanéen de 26 ans, qui pourrait aussi rater la Coupe du monde.