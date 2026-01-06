250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Si le match entre les deux équipes a accouché d’une souris (0-0), Le Mans FC a vécu une soirée exceptionnelle face à l’ASSE avec une affluence record en tribunes. Ce rendez-vous de la saison 2025-2026 restera gravé dans l’histoire.

Les supporters de l’ASSE ont encore frappé au Mans. Avec 24 102 spectateurs massés au stade Marie-Marvingt, Le Mans FC a établi non seulement son record d’affluence de la saison, mais signe également la quatrième meilleure affluence jamais enregistrée dans l’enceinte mancelle depuis son inauguration en 2011. Ce chiffre impressionnant illustre la montée en puissance du club, dont l’engouement ne cesse d’augmenter au fil des semaines. Côté supporters, cette affluence est la preuve d’un véritable engouement populaire, autour d’un club promu qui s’affirme comme l’une des belles histoires du championnat.

Les plus grandes affluences du stade Marie-Marvingt depuis 2011

Depuis son ouverture, le stade Marie-Marvingt a accueilli plusieurs matchs d’exception ayant marqué la mémoire des fans. Voici le top 4 des rencontres les plus suivies :

Le Mans FC – PSG (1-4), Coupe de la Ligue, 18 décembre 2019 : 24 475 spectateurs

Le Mans FC – AC Ajaccio (3-0), Ligue 2, 29 janvier 2011 : 24 375 spectateurs

Le Mans FC – PSG (0-2), Coupe de France, 4 février 2025 : 24 254 spectateurs

Le Mans FC – AS Saint-Étienne (0-0), Ligue 2, 3 janvier 2026 : 24 102 spectateurs

Parmi ces chiffres marquants, la récente confrontation contre l’ASSE s’invite donc sur ce podium exclusif, témoignant de l’attachement grandissant du public manceau.

Un événement marquant pour les supporters et la région

Au-delà du terrain, cette soirée record résonne comme une fête pour tout le département. Voir le stade tutoyer ses limites d’affluence confirme l’attractivité retrouvée du Mans FC, porté par une ambiance unique et un public fidèle. C’est aussi un symbole fort pour la région : l’enceinte, inaugurée en 2011, rayonne à nouveau sur la scène du football français. Récemment, d’autres figures du football, à l’image de Julien Sablé pressenti pour succéder à Franck Haise à Nice, continuent d’animer l’actualité liée à l’ASSE, un signe que les grandes équipes créent toujours l’événement sur et en dehors du terrain.

Le stade Marie-Marvingt, inauguré il y a maintenant quinze ans, s’impose plus que jamais comme le théâtre des émotions du football manceau. La barre symbolique des 24 000 spectateurs franchie face à Saint-Étienne promet de belles perspectives pour la suite de la saison !