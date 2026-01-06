Alors que Manchester United apprécie toujours Roberto De Zerbi, les critiques vont bon train au sujet de l’actuel entraîneur de l’OM.

Alors que l’OM vient de poser le pied au Koweit et traverse une période trouble, Wahbi Khazri n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le travail de Roberto De Zerbi. L’ancien international tunisien de l’ASSE a livré une analyse cash, sans filtre, qui résonne fortement avec le malaise ressenti par une grande partie des supporters marseillais.

Le jeu promis… jamais livré à l’OM

Khazri commence par un constat implacable. « Comptablement ils sont pas à la rue, mais les supporters s’ennuient », tranche-t-il sur Canal+. Une phrase lourde de sens dans un club où l’exigence ne se limite jamais aux résultats bruts. À l’OM, l’attente est claire : du spectacle, de l’intensité, une identité. Et c’est précisément là que le bât blesse selon Khazri. La critique la plus sévère concerne le cœur du projet De Zerbi. « Quand on regarde Marseille, on s’attend à voir des choses. Tout ce que De Zerbi a pu entreprendre à Brighton, tout ce qu’il a pu nous dire, on le voit pas à l’OM. Et ça c’est un gros problème », assène-t-il. Le reproche est frontal. Le technicien italien est arrivé avec une réputation de gourou du jeu, d’entraîneur moderne, capable de sublimer un collectif par le ballon.

De Zerbi devant la tentation MU ?

Or, plusieurs mois après son arrivée, cette patte annoncée reste invisible. Ni maîtrise, ni créativité, ni audace durable. Juste une équipe souvent stérile, parfois désorganisée, rarement emballante.Khazri enfonce le clou sur un point clé : le recrutement. « Le deuxième point qui est important : c’est lui qui a choisi ses joueurs. Donc là il ne peut même pas se cacher ou se plaindre du recrutement. » Le message est limpide et la sortie de Khazri n’est pas isolée. Après Christophe Dugarry, Pierre Ménès a emboîté le pas : Je ne suis pas fan de De Zerbi, ni de ses choix techniques ni de sa com’. » Tout ce flot de critiques intervient alors que Manchester United cherche un remplaçant à Ruben Amorim. Si Oliver Glasner semble favori, le Telegraph indique que l’actuel coach de l’OM est toujours apprécié du côté de la direction des Red Devils.