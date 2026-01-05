À LA UNE DU 5 JAN 2026
[22:50]Stade Rennais Mercato : un ancien flop rennais au chevet d’un concurrent direct du FC Nantes
[22:30]ASSE : Kilmer Sports offre un joli cadeau d’anniversaire à Paul Eymard !
[22:00]CAN : le Nigeria d’Osimhen écrase le Mozambique, l’Algérie et la RD Congo peuvent déjà trembler !
[21:40]OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi et félicite le FC Nantes
[21:15]OM Mercato : deux clubs s’agitent pour Vaz, l’OM fixe ses conditions
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi et félicite le FC Nantes

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 21:40
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Christophe Dugarry n’a pas fait dans la dentelle après la défauite surprise de l’OM dimanche face au FC Nantes (0-2)

Après la défaite de l’OM à domicile contre le FC Nantes Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots concernant Roberto de Zerbi dans « Rothen s’enflamme » ce lundi soir sur RMC. « Tout le monde est nul et catastrophique à Marseille, a-t-il commenté. C’est la reprise de la saison, normalement tu es content d’aller faire un match, le stade est plein. Normalement tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, mais encore une fois, il se relance au Vélodrome. De Zerbi, je ne sais pas ce qu’il fait, il est complètement perdu, il est aux fraises. Je ne comprends pas son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs ni même au même poste ».

Le champion du monde 1998 est allé très loin dans ses critiques.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

De Zerbi surcoté selon Dugarry, et pas de taille pour l’OM

« Nantes a fait un super match. Mais je ne comprends pas De Zerbi. Je ne sais pas ce que fait ce Monsieur. Arrête la psychologie, on te demande juste d’être entraîneur ! La marche est trop haute. De Zerbi est un entraîneur moyen, il y a un plafond de verre. Il est là depuis 18 mois, mais ça ne progresse pas. Pour l’OM, il faut un tacticien, un mec qui sent le football, qui soit inspiré. Lui, il est totalement perdu. Les changements tu ne comprends rien. Tu as sept adjoints, fais entraineur, on ne te demande que ça. On lui a donné la possibilité, et j’y ai cru aussi, mais il est surcoté, il n’a toujours entraîné que des équipes moyennes. Et il est en train de montrer mois après mois que c’est un entraîneur moyen ». Et pas à la hauteur de l’OM, selon lui… « Il faut un mec qui sent le football, un tacticien, qui a des changements en cours de jeu judicieux, un mec inspiré ». Et bing !

OMFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OM