OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi et félicite le FC Nantes

Christophe Dugarry n’a pas fait dans la dentelle après la défauite surprise de l’OM dimanche face au FC Nantes (0-2)

Après la défaite de l’OM à domicile contre le FC Nantes Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots concernant Roberto de Zerbi dans « Rothen s’enflamme » ce lundi soir sur RMC. « Tout le monde est nul et catastrophique à Marseille, a-t-il commenté. C’est la reprise de la saison, normalement tu es content d’aller faire un match, le stade est plein. Normalement tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, mais encore une fois, il se relance au Vélodrome. De Zerbi, je ne sais pas ce qu’il fait, il est complètement perdu, il est aux fraises. Je ne comprends pas son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs ni même au même poste ».

Le champion du monde 1998 est allé très loin dans ses critiques.

De Zerbi surcoté selon Dugarry, et pas de taille pour l’OM

« Nantes a fait un super match. Mais je ne comprends pas De Zerbi. Je ne sais pas ce que fait ce Monsieur. Arrête la psychologie, on te demande juste d’être entraîneur ! La marche est trop haute. De Zerbi est un entraîneur moyen, il y a un plafond de verre. Il est là depuis 18 mois, mais ça ne progresse pas. Pour l’OM, il faut un tacticien, un mec qui sent le football, qui soit inspiré. Lui, il est totalement perdu. Les changements tu ne comprends rien. Tu as sept adjoints, fais entraineur, on ne te demande que ça. On lui a donné la possibilité, et j’y ai cru aussi, mais il est surcoté, il n’a toujours entraîné que des équipes moyennes. Et il est en train de montrer mois après mois que c’est un entraîneur moyen ». Et pas à la hauteur de l’OM, selon lui… « Il faut un mec qui sent le football, un tacticien, qui a des changements en cours de jeu judicieux, un mec inspiré ». Et bing !