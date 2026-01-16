PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Découvrez les compositions officielles du match de la 18e journée de Ligue 1 entre le PSG et le LOSC.

Trois jours après l’élimination en Coupe de France face au Paris FC (0-1) et quatre jours avant son match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec la réception ce vendredi (21h) du LOSC, comptant pour la 18e journée de championnat. À une heure du coup d’envoi, voici les onze de départ alignés par l’entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue lillois, Bruno Genesio.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Mayulu, Ruiz – Doué, Kvaraskhelia, Dembélé.

LOSC : Ozer – Tiago Santos, Ngoy, Mandi, Perraud – Bentaleb, Mukau, Bouaddi – Mbappé, Haraldsson, Giroud.