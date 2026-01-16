À LA UNE DU 16 JAN 2026
[20:45]RC Lens : une présence dans le groupe de Sage pour Auxerre fait polémique
[20:32]FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita
[20:10]Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !
[20:00]PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !
[19:43]ASSE Mercato : Horneland tient son premier renfort de l’hiver, il fonde de gros espoirs sur lui !
[19:15]Stade Rennais Mercato : après Szymanski, trois autres recrues en approche ?
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 20:00
Luis Enrique (PSG) et Bruno Genesio (LOSC)
Découvrez les compositions officielles du match de la 18e journée de Ligue 1 entre le PSG et le LOSC.

Trois jours après l’élimination en Coupe de France face au Paris FC (0-1) et quatre jours avant son match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec la réception ce vendredi (21h) du LOSC, comptant pour la 18e journée de championnat. À une heure du coup d’envoi, voici les onze de départ alignés par l’entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue lillois, Bruno Genesio.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Mayulu, Ruiz – Doué, Kvaraskhelia, Dembélé.

LOSC : Ozer – Tiago Santos, Ngoy, Mandi, Perraud – Bentaleb, Mukau, Bouaddi – Mbappé, Haraldsson, Giroud.

