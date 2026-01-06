À LA UNE DU 6 JAN 2026
[21:30]OM Mercato : Guendouzi en route pour un nouveau défi
[21:00]OM : Roberto De Zerbi est-il surcoté ?
[20:40]Ligue 2 : un concurrent de l’ASSE va frapper fort au Mercato !
[20:20]PSG : Sagnol glisse un message à Luis Enrique et Deschamps pour Zaire-Emery
[20:00]ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Stassin, c’est son frère jumeau qui joue ? »
[19:40]CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !
[19:30]FC Barcelone Mercato : le retour de Cancelo pourrait provoquer un départ retentissant ! 
[19:00]FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Samuel Gigot !
[18:30]ASSE : grosse inquiétude pour un cadre d’Horneland 
[18:00]RC Strasbourg : Pierre Ménès clarifie l’avenir de Marc Keller et envoie un message aux « abrutis » qui demandent son départ
ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Stassin, c’est son frère jumeau qui joue ? »

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 20:00
L’ancien attaquant des Verts Adrien Ponsard est déçu par les derniers résultats de l’ASSE et il s’inquiète pour la remontée du club forézien en Ligue 1. Il s’interroge notamment sur la dernière prestation de Lucas Stassin au Mans (0-0)…

« Le match nul au Mans a été aussi logique que décevant. On n’aura pris qu’un point sur six face à un promu. Ce match, on aurait dû le gagner. Stassin a eu de grosses occasions mais il a mangé la feuille. C’est à se demander sui ce n’est pas son frère jumeau qui joue ! Sur sa première occasion, il manque de coup de rein pour s’emmener le ballon, il se désaxe trop et il met une frappe de poussin. Sur la seconde, il ne cadre pas. Et il a eu une ou deux autres situations où il aurait dû faire mieux. Son match a été décevant. Il n’est qu’à 4 buts à la mi-saison, c’est très décevant. En cas d’offre, je pense que ce serait mieux qu’il parte cet hiver. Il n’a plus trop la tête à « Sainté » et je préfère voir l’équipe avec Duffus en pointe, il apporte plus, il offre un meilleur point d’appuis et prend mieux la profondeur. Sur les occasions de Stassin, je pense qu’il en aurait au moins mis une au fond, Bokaye aussi.

« Il faudrait un 6 ou un 10 à l’ASSE »

Je vois que Davistahvili pourrait partir mais si ce devait être le cas, je ne comprendrais pas : c’est notre meilleur atout offensif, il faut le garder. On aurait plus de chance de remonter avec lui. Au Mans, il a été le plus dangereux. J’ai bien aimé aussi le match d’El Jamali. Défensivement, on a été solides, à l’image de Nadé, d’Appiah et du jeune Pedro. Mais dans le jeu, c’était moyen. Tardieu apporte de moins en moins, Miladinovic n’a pas beaucoup de volume et Cardona n’a rien apporté à son entrée. Au milieu, je trouve qu’il manque du monde. On n’a que des 8. Il faudrait un 6 ou un 10. On n’est plus que 4e, Reims est passé devant et Troyes a augmenté son avance. Pour la montée, ça se complique. L’équipe ne progresse pas, loin de là, et je ne sens pas de remise en cause. Les supporters ont mis la pression. Ils ont raison. Ils ont été assez patients. Depuis l’arrivée de Kilmer, le bilan est décevant. On est redescendus en Ligue 2 et la plupart des recrues ont déçu. Au Mans, il n’y avait pas un seul joueur recruté l’été dernier sur le terrain. Et on vient bien qu’Horneland n’y arrive pas. Il faut corriger le tir au Mercato. Lamba va revenir, c’est bien. Des jeunes comme El Jamali, Eymard et Pedro montrent de bonnes choses. C’est bien aussi. Mais j’ai bien peur qu’en ne renforçant pas l’équipe, on ne remontera pas. »

