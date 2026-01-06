À LA UNE DU 6 JAN 2026
[21:30]OM Mercato : Guendouzi en route pour un nouveau défi
[21:00]OM : Roberto De Zerbi est-il surcoté ?
[20:40]Ligue 2 : un concurrent de l’ASSE va frapper fort au Mercato !
[20:20]PSG : Sagnol glisse un message à Luis Enrique et Deschamps pour Zaire-Emery
[20:00]ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Stassin, c’est son frère jumeau qui joue ? »
[19:40]CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !
[19:30]FC Barcelone Mercato : le retour de Cancelo pourrait provoquer un départ retentissant ! 
[19:00]FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Samuel Gigot !
[18:30]ASSE : grosse inquiétude pour un cadre d’Horneland 
[18:00]RC Strasbourg : Pierre Ménès clarifie l’avenir de Marc Keller et envoie un message aux « abrutis » qui demandent son départ
CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 19:40
💬 Commenter
L’Algérie est en ¼ de finale de la CAN 2025 au Maroc après sa victoire face à la RD Congo ce mardi (1-0, a.p) au bout du suspense.

Le choc des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre l’Algérie et la République Démocratique du Congo avait lieu ce lundi au Stade Prince Moulay El Hassan de Rabat. Et il a accouché d’un match tendu, équilibré, où les deux formations se sont longtemps neutralisées. C’est la RDC qui a eu les meilleures occasions de la première mi-temps, par Bakambu et Tuanzebe, Luca Zidane se montrant vigilant sur la frappe de l’ancien marseillais, sous le regard son père présent au stade.

Zidane et Mpasi ont flambé

Les Fennecs ont fait le dos rond mais ils ont eu du mal à se montrer dangereux et ont dû faire sans Bennacer, sorti sur blessure à l’heure de jeu et remplacé par Abdelli. Les Congolais se sont de nouveau montrés menaçants, Kayembe obligeant Zidane à se détendre. Il a fallu attendre la 2e mi-temps de la prolongation pour que l’Algérie inquiète Mpasi, décisif à deux reprises en une minute sur des frappes de Chaïbi et Bounedjah. Finalement, alors qu’on se dirigeait vers la séance des tirs au but pour départager les deux équipes, un missile sous la barre de Mpasi signé Adil Boulbina a envoyé l’Algérie en quarts de finale. Un but magnifique pour le joker des Fennecs, six minutes après son entrée en jeu.

L’Algérie défiera le Nigeria au stade des quarts de finale puis le vainqueur de Cameroun-Maroc pour éventuellement aller en finale. Mais il lui faudra élever son niveau pour écarter les Super Eagles de Victor Osimhen, impressionnants hier contre le Mozambique (4-0).

CAN 2025

