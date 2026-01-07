À LA UNE DU 7 JAN 2026
OM : Balerdi prévient le PSG, il veut ramener le Trophée des champions à Marseille !

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 14:45
Le capitaine de l’OM Leonardo Balerdi était en conférence de presse ce mercredi à la veille d’affronter le PSG pour le Trophée des champions.

Leonardo Balerdi était en conférence de presse ce mercredi à la veille d’affronter le PSG pour le Trophée des champions. Si l’OM, battue à domicile par le FC Nantes (0-2) le week-end dernier, ne partira pas favori face à l’ogre parisien, le capitaine argentin de l’OM a clairement fait passer un message au PSG ainsi qu’aux supporters de l’OM.

Balerdi compte sur le soutien des supporters

« On a envie de gagner un titre cette saison et ce match est le chemin le plus court pour le faire, même si ce n’est pas le plus facile, a glissé Balerdi. On a la possibilité et on y croit beaucoup. On en a parlé dans le vestiaire. On veut ramener ce trophée à Marseille. » Et à Balerdi d’ajouter : « On a été très bien reçus au Koweit, avec beaucoup d’amour. Il y a beaucoup de supporters de l’OM ici. On les attend au stade. Avec eux, on aura un joueur de plus sur le terrain. Ils seront très importants pour nous. »

