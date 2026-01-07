OM : De Zerbi pique ses joueurs avant le PSG et chauffe encore les médias sur Balerdi !

Le coach de l’OM Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce mercredi à la veille d’affronter le PSG pour le Trophée des champions.

Leonardo Balerdi était en conférence de presse ce mercredi à la veille d’affronter le PSG pour le Trophée des champions. Si l’OM, battue à domicile par le FC Nantes (0-2) le week-end dernier, ne partira pas favori face à l’ogre parisien, le capitaine argentin de l’OM a clairement fait passer un message au PSG ainsi qu’aux supporters de l’OM. « On a envie de gagner un titre cette saison et ce match est le chemin le plus court pour le faire, même si ce n’est pas le plus facile, a glissé Balerdi. On a la possibilité et on y croit beaucoup. On en a parlé dans le vestiaire. On veut ramener ce trophée à Marseille. Il y a beaucoup de supporters de l’OM ici, au Koweit. On les attend au stade. Avec eux, on aura un joueur de plus sur le terrain. Ils seront très importants pour nous. »

De Zerbi annonce un OM surmotivé face au PSG

Roberto De Zerbi a ensuite lancé le match lui aussi. « Contre Nantes, nous n’avons pas montré notre meilleur visage, a expliqué l’Italien. Il n’y avait pas l’énergie nécessaire ni la motivation. L’équipe n’a pas joué sur sa valeur. C’est de ma responsabilité. C’est à moi de faire en sorte que tout le monde soit mobilisé. Là, demain, ce sera une finale, en plus contre le PSG. Il n’y aura pas de problème de motivation. » Et à lui d’ajouter : « Je sais qu’on aura l’énergie, et il faudra bien respecter l’organisation, l’équilibre de l’équipe, et bien gérer l’aspect mental, la nervosité. C’est ce qui nous a coûté cher contre Nantes avec l’expulsion de Vermeeren. » Concernant son groupe, De Zerbi a enfin eu ces mots : « Vermeeren et Nadir sont suspendus, Aguerd est à la CAN. Sinon, tout le monde est disponible. Et Leonardo Balerdi sera capitaine, vous savez, celui que vous critiquez tant. Mais quand il n’est pas là tout le monde le regrette », a-t-il lancé aux journalistes présents au Koweit dans un sourire, partagé par Balerdi, avant de quitter la salle.