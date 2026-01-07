À LA UNE DU 7 JAN 2026
CAN : Amoura (Algérie) désamorce la polémique après son geste envers un fan congolais

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 18:30
Le duel Algérie – République Démocratique du Congo, disputé lors de la CAN, a vu l’Algérie s’imposer 1-0. Mais l’après-match s’est animé autour d’une séquence inattendue : Mohamed Amoura, buteur algérien, a fêté la victoire en mimant la posture d’un supporter congolais emblématique, déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Ce geste, perçu comme un chambrage envers un symbole populaire de la RDC, a rapidement alimenté la polémique, éclipsant presque le résultat sportif.

Michel Kuka Mboladinga, le supporter symbole de la RDC

Impossible de passer à côté de Michel Kuka Mboladinga si l’on a regardé la CAN cette année. Ce supporter se distingue en adoptant une posture impassible durant toute la rencontre, un hommage silencieux à l’icône Patrice Lumumba, figure de l’indépendance congolaise. Son attitude, imitée d’une statue commémorative, a touché de nombreux fans et offert à la sélection congolaise un visage de résilience et de fierté nationale.

La mise au point de Mohamed Amoura sur Instagram

Face au tourbillon médiatique, Mohamed Amoura n’a pas tardé à s’exprimer publiquement pour clarifier le sens de son geste. Sur Instagram, l’attaquant a tenu à rassurer : « Je tiens à préciser une chose : à ce moment-là, je n’étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole présent dans la tribune. J’ai simplement voulu chambrer, dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit. » Son intervention souligne qu’aucune mauvaise volonté n’était à l’origine de son acte.

Un message d’apaisement et de respect

Plus qu’une simple justification, Amoura a insisté sur sa profonde estime pour l’équipe congolaise et son public. Il affirme : « Je respecte le Congo et son équipe. Franchement, je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifieront pour la Coupe du monde. » À travers ces mots, le joueur de Wolfsburg souhaite rappeler que le football reste avant tout un terrain de partage et d’émotions, où le respect doit l’emporter sur tout le reste.

