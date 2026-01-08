La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le FC Nantes voit le dossier Mohamed Kaba (Lecce) avancer à nouveau dans le bon sens après un ralentissement.

Après sa prestation aussi incroyable qu’inattendue dimanche au Vélodrome (victoire 2-0), le FC Nantes s’est donné du temps au niveau du recrutement. Car, face à l’OM, tous les secteurs de jeu ont répondu présent, affichant un très bon niveau. Et notamment le milieu de terrain, où Francis Coquelin et Junior Mwanga ont tenu la dragée haute à leurs homologues phocéens. Quand ces deux-là évoluent à un tel niveau, le FC Nantes est tout de suite meilleur. Mais on sait que Coquelin est très fragile et qu’il pourrait à nouveau rechuter, lui qui a déjà passé la majeure partie du temps à l’infirmerie en première partie de saison. Raison pour laquelle la direction canarie continue de lorgner un milieu défensif.

Lecce s’est positionné sur un remplaçant à Kaba

Deux joueurs sont particulièrement visés par le FC Nantes : Ibrahima Sissoko (Bochum) et Mohamed Kaba (Lecce). Le premier a été tout proche de signer mais son club a finalement fait machine arrière. Même chose pour le second. Sauf qu’une bonne nouvelle est arrivée hier soir en provenance d’Italie : le club des Pouilles ferait le forcing pour recruter Kofi Amoako, qui évolue au Dynamo Dresde. Soit le même profil que Mohamed Kaba, qu’il pourrait donc venir remplacer…

Mohamed Kaba est une volonté d’Ahmed Kantari, qui l’a connu à Valenciennes, où il a débuté. Lorsqu’il était dans le Nord, le milieu de terrain de 24 ans était promis à un brillant avenir, plusieurs clubs de Ligue 1 le suivant avec attention. Deux ans et demi après son départ pour l’Italie, il a l’occasion de confirmer ses promesses inaugurales en permettant au FC Nantes de mener à bien son opération maintien !