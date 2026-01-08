Désireux de placer son nouvel entraîneur, Liam Rosenior (ex-Strasbourg), dans les meilleures conditions, Chelsea aurait une enveloppe de 150 M€ pour recruter en janvier. Un joueur du FC Barcelone serait ciblé.

Ce jeudi, Ekrem Konur annonce que Chelsea est prêt à investir 150 M€ sur le marché des transferts cet hiver pour permettre à son nouvel entraîneur, l’ancien Strasbourgeois Liam Rosenior, de démarrer son aventure londonienne du bon pied. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, deux joueurs seraient visés avec cette enveloppe : l’ailier portugais de l’AC Milan Rafael Leao et un joueur du FC Barcelone. Lequel ? Au vu du carton des Blaugranas contre l’Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, ils seraient nombreux à avoir leur place sur les tablettes des Blues. Mais c’est bien Fermin qui leur aurait tapé dans l’œil.

Il a déjà dit qu’il ne voulait pas partir

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le milieu offensif de 22 ans est annoncé dans le viseur de Chelsea. Il était aussi dans celui du PSG à l’été 2024, quand il peinait à se faire une place au sein du onze de départ du Barça. Mais depuis, Hansi Flick est arrivé et son temps de jeu ainsi que ses statistiques ont explosé. En alternance avec Dani Olmo au poste de milieu offensif axial, Fermin brille à chaque fois qu’il joue. Rien qu’hier soir face à l’Athletic, il a marqué et délivré deux passes décisives. Au total, cette saison, il en est à 8 buts et 8 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues.

En plus d’être devenu très important pour le FC Barcelone, qui refuserait de le vendre, deux problèmes se posent à Chelsea : le premier, c’est qu’avec 150 M€, il ne pourrait pas faire Leao et Fermin. Ce serait soit l’un, soit l’autre. L’Espagnol est coté 70 M€ par Transfermarkt mais le Barça ne le lâcherait pas à moins de 100 M€. Et le second, le plus important, Fermin est un amoureux du Barça et il n’a aucune intention de partir…