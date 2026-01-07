250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Par la magie des lois du marché des transferts, Marcus Rashford (FC Barcelone, 28 ans) et Mason Greenwood (OM, 24 ans) pourraient se retrouver la saison dans un club qu’ils connaissent parfaitement…

Et si les deux stars Marcus Rashford et Mason Greenwood se retrouvaient à… Manchester United la saison prochaine ? Selon le média espagnol SPORT, le premier pourrait prochainement être rappelé suite au départ de Ruben Amorim.

Le Barça n’a pas les fonds pour Rashford

L’attaquant anglais, auteur de certaines de ses meilleures performances sous Ole Gunnar Solskjaer, pourrait voir l’ancien coach légendaire revenir au club pour superviser ce retour. Une perspective qui ravit les fans de MU, mais qui pourrait compliquer les plans du FC Barcelone. Pour le Barça, la situation est claire : le club n’envisage pas de lever l’option d’achat définitive pour Rashford cet été, notamment pour des raisons financières.

Un improbable retour de Greenwood à MU ?

En parallèle, Rashford pourrait donc retrouver un certain Greenwood à Manchester United. Mardi soir, plusieurs médias anglais ont évoqué le possible retour de la star anglaise de l’OM chez les Red Devils cet été. Cependant, prudence : Greenwood traîne encore une réputation sulfureuse dans son pays natal en raison de problèmes extra-sportifs. La fenêtre estivale promet déjà d’être mouvementée.