À LA UNE DU 7 JAN 2026
[15:20]OM : De Zerbi pique ses joueurs avant le PSG et chauffe encore les médias sur Balerdi !
[15:00]FC Barcelone, OM Mercato : Rashford et Greenwood futurs coéquipiers… loin du Barça ?
[14:45]OM : Balerdi prévient le PSG, il veut ramener le Trophée des champions à Marseille !
[14:40]FC Nantes Mercato : une première réponse est tombée pour Beraldo (PSG)
[14:20]Stade Rennais Mercato : coup dur sur un dossier chaud, Kalimuendo signe dans son nouveau club
[14:00]FC Barcelone : après Ter Stegen, énorme coup dur pour Joan Garcia ! 
[13:30]Stade Rennais Mercato : un ancien flop du SRFC fait son retour en Ligue 1 (officiel)
[13:01]ASSE Mercato : Kilmer a trouvé le remplaçant d’Ekwah en Ligue 1 
[12:43]OM : De Zerbi lâché par ses joueurs, son départ annoncé au plus tard en février ! 
[12:26]Pronostic Trophée des Champions OM PSG : Analyse d’Expert et Prédictions 2026
FC Barcelone, OM Mercato : Rashford et Greenwood futurs coéquipiers… loin du Barça ?

Par Bastien Aubert - 7 Jan 2026, 15:00
Marcus Rashford (FC Barcelone)
Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Par la magie des lois du marché des transferts, Marcus Rashford (FC Barcelone, 28 ans) et Mason Greenwood (OM, 24 ans) pourraient se retrouver la saison dans un club qu’ils connaissent parfaitement…

Et si les deux stars Marcus Rashford et Mason Greenwood se retrouvaient à… Manchester United la saison prochaine ? Selon le média espagnol SPORT, le premier pourrait prochainement être rappelé suite au départ de Ruben Amorim. 

Le Barça n’a pas les fonds pour Rashford

L’attaquant anglais, auteur de certaines de ses meilleures performances sous Ole Gunnar Solskjaer, pourrait voir l’ancien coach légendaire revenir au club pour superviser ce retour. Une perspective qui ravit les fans de MU, mais qui pourrait compliquer les plans du FC Barcelone. Pour le Barça, la situation est claire : le club n’envisage pas de lever l’option d’achat définitive pour Rashford cet été, notamment pour des raisons financières. 

Un improbable retour de Greenwood à MU ?

En parallèle, Rashford pourrait donc retrouver un certain Greenwood à Manchester United. Mardi soir, plusieurs médias anglais ont évoqué le possible retour de la star anglaise de l’OM chez les Red Devils cet été. Cependant, prudence : Greenwood traîne encore une réputation sulfureuse dans son pays natal en raison de problèmes extra-sportifs. La fenêtre estivale promet déjà d’être mouvementée.

