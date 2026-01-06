À LA UNE DU 6 JAN 2026
[21:30]OM Mercato : Guendouzi en route pour un nouveau défi
[21:00]OM : Roberto De Zerbi est-il surcoté ?
[20:40]Ligue 2 : un concurrent de l’ASSE va frapper fort au Mercato !
[20:20]PSG : Sagnol glisse un message à Luis Enrique et Deschamps pour Zaire-Emery
[20:00]ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Stassin, c’est son frère jumeau qui joue ? »
[19:40]CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !
[19:30]FC Barcelone Mercato : le retour de Cancelo pourrait provoquer un départ retentissant ! 
[19:00]FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Samuel Gigot !
[18:30]ASSE : grosse inquiétude pour un cadre d’Horneland 
[18:00]RC Strasbourg : Pierre Ménès clarifie l’avenir de Marc Keller et envoie un message aux « abrutis » qui demandent son départ
FC Barcelone Mercato : le retour de Cancelo pourrait provoquer un départ retentissant ! 

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 19:30
Joao Cancelo (FC Barcelone)
Joao Cancelo sur le point de faire son retour, le FC Barcelone doit dégraisser et Robert Lewandowski pourrait être sacrifié au mercato hivernal ! 

Le retour de Joao Cancelo au FC Barcelone enflamme la Catalogne. Et le latéral portugais pourrait ne pas être le seul coup retentissant signé par le club blaugrana au mercato. En tout cas, ce ne sera pas Marc Guehi (25 ans). Selon le journaliste Ben Jacobs, le Barça a rencontré les représentants du robuste défenseur de Crystal Palace mais ne prévoit pas de poursuivre les négociations. Deco a même exclu la possibilité de recruter le joueur en tant qu’agent libre cet été. 

Lewandowski vers Al Hilal ?

Il faut donc plutôt regarder du côté des départs. D’après Sportitalia, le contact a été établi entre Al Hilal et Robert Lewandowski pour une signature cet hiver ! Une autre piste mène à Alexandre Sorloth mais l’Atlético Madrid ne serait pas vendeur en janvier. Surtout, Al Hilal a profité des discussions avec le Barça pour Cancelo pour se rapprocher de l’attaquant polonais. Les discussions sont en cours.

