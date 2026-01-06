FC Barcelone Mercato : le retour de Cancelo pourrait provoquer un départ retentissant ! 

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Joao Cancelo sur le point de faire son retour, le FC Barcelone doit dégraisser et Robert Lewandowski pourrait être sacrifié au mercato hivernal !

Le retour de Joao Cancelo au FC Barcelone enflamme la Catalogne. Et le latéral portugais pourrait ne pas être le seul coup retentissant signé par le club blaugrana au mercato. En tout cas, ce ne sera pas Marc Guehi (25 ans). Selon le journaliste Ben Jacobs, le Barça a rencontré les représentants du robuste défenseur de Crystal Palace mais ne prévoit pas de poursuivre les négociations. Deco a même exclu la possibilité de recruter le joueur en tant qu’agent libre cet été.

Lewandowski vers Al Hilal ?

Il faut donc plutôt regarder du côté des départs. D’après Sportitalia, le contact a été établi entre Al Hilal et Robert Lewandowski pour une signature cet hiver ! Une autre piste mène à Alexandre Sorloth mais l’Atlético Madrid ne serait pas vendeur en janvier. Surtout, Al Hilal a profité des discussions avec le Barça pour Cancelo pour se rapprocher de l’attaquant polonais. Les discussions sont en cours.