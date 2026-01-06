Revue de presse espagnole : une recrue choc au FC Barcelone, Vinicius clashe un coéquipier du Real Madrid ! 

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 6 janvier 2026. Au menu : le retour programmé de Joao Cancelo au FC Barcelone et la brouille entre Vinicius Junior et Gonzalo Garcia au Real Madrid.

SPORT : « Recrue surprise »

Comme indiqué hier, Joao Cancelo (31 ans) va bel et bien faire son retour au FC Barcelone. Un accord total a été trouvé avec Al Hilal : le club catalan prendra en charge 30% du salaire du latéral droit portugais.

MUNDO DEPORTIVO : « Cancelo OK »

Le retour de Cancelo au Barça est une énorme surprise… surtout pour Jules Koundé qui voit débarquer un concurrent de poids dans le couloir droit. Hansi Flick a donné le feu vert pour cette opération choc.

AS : « L’illusion d’un enfant »

Le triplé de Gonzalo Garcia contre le Betis Séville a fait naître de grands espoirs au Real Madrid. Problème : Vinicius Junior s’est plaint de lui auprès de Xabi Alonso : « Il doit faire la passe…tout le monde ici veut dribbler, mais ensuite ils me sifflent. Dis à Gonzalo de faire des passes! Il n’en fait jamais… »

MARCA : « Les stars du Real n’ont jamais fait pression »

Marca a donné la parole à Fabio Capello. L’ancien entraîneur du Real Madrid a donné un conseil précieux à Xabi Alonso : « Il faut faire en sorte que les cracks de l’équipe mettent leur talent au service de l’équipe. »