À LA UNE DU 6 JAN 2026
[11:16]Revue de presse : un nouveau né au Stade Rennais, les supporters se liguent contre le RC Lens, nouvelle signature à Nice après Clauss ?
[10:31]Real Madrid : nouveau coup dur pour Kylian Mbappé !
[10:15]ASSE Mercato : un ex joueur coté de l’OM et du PSG pourrait accélérer le départ de Stassin cet hiver ! 
[09:55]Liam Rosenior quitte le RC Strasbourg : cap sur Chelsea !
[09:48]OM : pluie de bonnes nouvelles avant le PSG !
[09:17]OL Mercato : Endrick arrive à Lyon avec un cador du Real Madrid
[09:00]CAN 2025 : pourquoi il ne faut absolument pas rater le choc Algérie – RD Congo en 8es de finale
[08:48]Revue de presse espagnole : une recrue choc au FC Barcelone, Vinicius clashe un coéquipier du Real Madrid ! 
[08:15]FC Nantes : une brouille a éclaté entre deux joueurs, Kantari a déjà sévi ! 
[07:49]OM Mercato : Marseille n’a plus le choix, Benatia fonce sur un buteur champion du monde !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : une recrue choc au FC Barcelone, Vinicius clashe un coéquipier du Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 08:48
💬 Commenter
Vinicius Junior (Real Madrid)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 6 janvier 2026. Au menu : le retour programmé de Joao Cancelo au FC Barcelone et la brouille entre Vinicius Junior et Gonzalo Garcia au Real Madrid. 

SPORT : « Recrue surprise »

Comme indiqué hier, Joao Cancelo (31 ans) va bel et bien faire son retour au FC Barcelone. Un accord total a été trouvé avec Al Hilal : le club catalan prendra en charge 30% du salaire du latéral droit portugais.

MUNDO DEPORTIVO : « Cancelo OK »

Le retour de Cancelo au Barça est une énorme surprise… surtout pour Jules Koundé qui voit débarquer un concurrent de poids dans le couloir droit. Hansi Flick a donné le feu vert pour cette opération choc.

AS : « L’illusion d’un enfant »

Le triplé de Gonzalo Garcia contre le Betis Séville a fait naître de grands espoirs au Real Madrid. Problème : Vinicius Junior s’est plaint de lui auprès de Xabi Alonso : « Il doit faire la passe…tout le monde ici veut dribbler, mais ensuite ils me sifflent. Dis à Gonzalo de faire des passes! Il n’en fait jamais… »

MARCA : « Les stars du Real n’ont jamais fait pression »

Marca a donné la parole à Fabio Capello. L’ancien entraîneur du Real Madrid a donné un conseil précieux à Xabi Alonso : « Il faut faire en sorte que les cracks de l’équipe mettent leur talent au service de l’équipe. »

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid