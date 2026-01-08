Titulaire mercredi contre l’Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, Roony Bardghji a impressionné. Au point de pouvoir détrôner Lamine Yamal ? Nos journalistes en débattent.

A niveau physique égal, il n’y a pas photo

J’ai adoré la prestation de Roony Bardghji contre Bilbao. En plus de marquer, l’ailier suédois a été percutant, inspiré dans ses dribbles, collectif quand il le fallait. Un journaliste d’El Chiringuito a dit qu’il y avait du Messi dans certains de ses gestes et c’est vrai, même si la comparaison s’arrête là. Le fait qu’il soit à ce niveau est une bonne chose pour le FC Barcelone car Lamine Yamal souffre depuis plusieurs mois d’une pubalgie. Hansi Flick va pouvoir laisser sa star sur le banc pendant certains matches, confiant dans le fait que son remplaçant sera à la hauteur.

Mais sur la durée, je ne vois pas Bardghji supplanter Yamal. S’il est vrai que l’Espagnol est décevant depuis le début de la saison, il faut se rappeler de son niveau, en 2024-25, quand il n’était pas gêné physiquement. Il était tout simplement incroyable, un ton voire plusieurs au-dessus, selon moi, par rapport à Bardghji. S’il retrouve la même capacité d’accélération que la saison dernière, Lamine Yamal n’aura aucun mal à retrouver sa place au FC Barcelone, même si son coéquipier continue de briller.

Raphaël NOUET

« Bardghji est vraiment prometteur »

« J’ai vu le match entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao hier soir, la manita. Et je dois dire que Roony Bardghji m’a bluffé. Cette faculté pour éliminer l’adversaire, sa vision du jeu, la qualité de sa patte gauche : je comprends mieux pourquoi il est comparé à Lionel Messi. Bien-sûr, à 20 ans, Bardghji n’est pas un produit fini, mais il a un sacré potentiel et il joue déjà à un niveau assez exceptionnel. A voir s’il va confirmer son match d’hier soir, mais à la place des supporters de l’OM, je serais écoeuré de savoir que le club phocéen est passé si près de mettre la main sur un tel talent.

Le Barça peut se frotter les mains. Avec Yamal et lui, il tient deux pépites au poste d’ailier droite. A voir si les deux pourront être associés, et on peut penser que ce soit possible car Bardghji a davantage tendance à ne pas resté coller à la ligne que Yamal. »

Laurent HESS