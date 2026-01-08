À LA UNE DU 8 JAN 2026
FC Nantes Mercato : un incroyable retour de Blas (Stade Rennais) tué dans l’œuf

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 12:41
💬 Commenter
Ludovic Blas en action lors de Lille-Rennes.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Remplaçant au Stade Rennais, Ludovic Blas aurait aimé revenir au FC Nantes, où il a brillé de 2019 à 2023. Mais cela ne se fera pas…

Ce jeudi, Mohamed Toubache-Ter a lancé une bombe sur X : « Il y a un mois, Nantes a tenté d’attirer Ludovic Blas. Nantes s’est vu répondre « pas vendeur ». Dossier refermé direct ! Andrei Girotto a exprimé son envie de revenir à Nantes, il y a un an ». Emmanuel Merceron a immédiatement rebondi sur cette information en expliquant pourquoi Blas n’aurait de toute façon pas pu revenir au FC Nantes, même si le Stade Rennais avait ouvert la porte : « Les deux joueurs adoreraient l’idée, mais sont devenus inaccessibles financièrement. Même avec de gros efforts ».

Impossible financièrement

Fin de la piste Blas, donc. Ce qui explique aussi que le FC Nantes a misé sur Rémy Cabella. Comment les supporters canaris auraient-ils pris un retour de Ludovic Blas ? Très apprécié lors de son passage entre 2019 et 2023, l’ancien Guingampais avait profondément déçu en acceptant de s’engager avec le Stade Rennais, surtout qu’il connaissait parfaitement la rivalité entre les deux équipes. Son premier retour à la Beaujoire avait d’ailleurs été assez chaud.

Mais cette piste est donc refermée, notamment pour des critères financiers. Il est d’ailleurs révélateur de noter que même si le FC Nantes a décidé de revenir sur sa décision de ne plus offrir de gros salaires, il n’est plus en mesure de s’aligner sur les émoluments offerts par le Stade Rennais…

