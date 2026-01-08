CAN : un Lion Indomptable chauffe les supporters marocains avant Maroc-Cameroun

À la veille du choc des ¼ de finale entre le Cameroun et le Maroc en quart de finale de la CAN 2025, Christian Kofane a choisi le terrain du verbe pour marquer les esprits. Jeune, talentueux et sûr de sa force, l’avant-centre des Lions indomptables n’a pas hésité à taquiner les supporters des Lions de l’Atlas, alimentant une tension électrique déjà palpable autour de ce rendez-vous crucial à Rabat.

Face à la presse, le buteur de Bayer Leverkusen n’a pas tremblé au moment d’évoquer la pression. Son sourire en disait long, tout comme sa sortie osée : « En Allemagne, Dortmund a des fans plus nombreux que ceux du Maroc. » De quoi relancer un duel psychologique avec les supporters adverses, et afficher d’entrée la sérénité du camp camerounais avant d’entrer dans la fournaise du stade Prince Moullay Abdellah.

Dans cette CAN 2025, la jeunesse n’empêche pas l’audace. Cette phrase, signée Kofane, a immédiatement fait le tour des réseaux et rappelé que le mental comptera autant que le talent sur le terrain. Pour étoffer cet affrontement, l’ancien joueur d’Albacete le sait : le public jouera son rôle dans cette arène survoltée.

Kofane a lancé le match Maroc-Cameroun

À 19 ans, Christian Kofane a franchi un véritable cap, autant sur la scène internationale qu’en club. Passé de 200 000 à 22 millions d’euros en moins d’un an, sa valeur ne cesse de grimper. Auteur de 3 buts en 14 matchs cette saison en Bundesliga, il a su se faire une place au sein de Leverkusen. Côté sélection, ses débuts sont fracassants : 2 buts en seulement 3 sélections.

Pour un joueur qui, il y a encore quelques mois, repoussait l’appel de la sélection, le revirement est impressionnant. L’arrivée de Kofane après le départ de Marc Brys a clairement apporté un vent de fraîcheur aux Lions indomptables. Certains supporters camerounais rêvaient déjà de l’associer avec les cadres offensifs, surtout après une telle entame en Liga puis Bundesliga.

Le Cameroun est passé de crise à l’espoir pendant la CAN

Le Cameroun revient pourtant de loin. Il y a encore quelques semaines, la sortie de Marc Brys laissait planer une crise profonde. Très vite, le groupe a su rebondir, porté par des jeunes comme Kofane et une véritable dynamique d’équipe retrouvée. Ceux qui doutaient de la capacité du Cameroun à traverser la tempête en sont pour leurs frais. À quelques heures de l’affrontement, la confiance du jeune attaquant symbolise l’état d’esprit d’un effectif qui ne craint plus le bruit du stade ni la ferveur du public marocain. Derrière la bravade, Kofane a aussi rappelé que la préparation reste le premier levier de succès pour le Cameroun : « Nous allons simplement appliquer ce que nous avons travaillé toute la semaine et voir qui sera le meilleur ». Le rideau se lève à Rabat : les mots sont lancés, place désormais à la vérité du terrain.