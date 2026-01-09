OM Mercato : Guendouzi en Turquie, ça dépite le coach de la Lazio

L’ancien milieu de l’OM Mattéo Guendouzi va quitter la Lazio Rome pour Fenerbahce. Au grand dam de son coach Maurizio Sarri.

Sous contrat à la Lazio jusqu’en 2028, Matteo Guendouzi s’apprête à quitter le club romain, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de l’OM. Ces derniers jours, plusieurs clubs étaient à la lutte pour tenter de s’attacher ses services. Guendouzi (26 ans) était sollicité par Galatasaray, Fenerbahce,

Guendouzi à Fenerbahce, Sarri ne s’y attendait pas

Et c’est le Fener qui va raffler la mise. La Lazio avait fixé le bon de sortie à 30 M€ pour son milieu international français, et c’est aux alentours de cette somme que l’ancien joueur de l’OM va rejoindre le club stambouliote, lui qui a déjà fait ses adieux. Maurizio Sarri a eu une petite phrase hier après le nul entre le nul des Biancocelesti face à la Fiorentina (2-2). «Guendouzi faisait partie des 7 ou 8 joueurs sur qui je comptais pour bâtir l’équipe du futur, mais nous sommes dans une réalité où, face à des offres aussi importantes, il est difficile de s’opposer. Il y a la vérité du terrain et la vérité économique de ce club. Je comprends la décision de la direction», a glissé le technicien.