À LA UNE DU 9 JAN 2026
[06:00]ASSE Mercato : passé par l’AC Milan et les Girondins de Bordeaux, il rejoint l’ASSE !
[05:00]OM Mercato : Guendouzi en Turquie, ça dépite le coach de la Lazio
[00:00]La compagne de Neymar, Bruna Biancardi, en met plein les yeux en présentant ses filles
[23:00]PSG – OM : Luis Enrique tacle les détracteurs de De Zerbi, l’Italien lui répond
[22:30]Stade Rennais Mercato : faut-il foncer sur Kamara (PSG) ?
[22:03]Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !
[21:50]PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !
[21:30]FC Barcelone : Bardghji peut-il mettre Yamal sur le banc ?
[21:13]PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Guendouzi en Turquie, ça dépite le coach de la Lazio

Par Laurent Hess - 9 Jan 2026, 05:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’ancien milieu de l’OM Mattéo Guendouzi va quitter la Lazio Rome pour Fenerbahce. Au grand dam de son coach Maurizio Sarri.

Sous contrat à la Lazio jusqu’en 2028, Matteo Guendouzi s’apprête à quitter le club romain, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de l’OM. Ces derniers jours, plusieurs clubs étaient à la lutte pour tenter de s’attacher ses services. Guendouzi (26 ans) était sollicité par Galatasaray, Fenerbahce,

Guendouzi à Fenerbahce, Sarri ne s’y attendait pas

Et c’est le Fener qui va raffler la mise. La Lazio avait fixé le bon de sortie à 30 M€ pour son milieu international français, et c’est aux alentours de cette somme que l’ancien joueur de l’OM va rejoindre le club stambouliote, lui qui a déjà fait ses adieux. Maurizio Sarri a eu une petite phrase hier après le nul entre le nul des Biancocelesti face à la Fiorentina (2-2). «Guendouzi faisait partie des 7 ou 8 joueurs sur qui je comptais pour bâtir l’équipe du futur, mais nous sommes dans une réalité où, face à des offres aussi importantes, il est difficile de s’opposer. Il y a la vérité du terrain et la vérité économique de ce club. Je comprends la décision de la direction», a glissé le technicien.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot