Très courtisé en Ligue 1 l’été dernier, l’attaquant du FC Nantes Matthis Abline (22 ans) voit désormais un cador anglais entrer dans la danse au mercato hivernal.

Les hostilités sont lancées pour Matthis Abline. Excellent dimanche dernier face à l’OM (2-0), l’attaquant du FC Nantes recommence à être courtisé au mercato. Selon les informations de Média Foot, Sunderland a même déjà pris contact avec lui. Une approche claire, directe, qui confirme l’intérêt très sérieux du club anglais pour l’attaquant du FC Nantes.

Sunderland sonde Abline

Propriété de Kyril Louis-Dreyfus, fils de l’ancien patron emblématique de l’OM, Sunderland poursuit sa montée en puissance. Promus en Premier League, les Black Cats sont entraînés par le technicien français Régis Le Bris et s’appuient sur un fort contingent tricolore : Nordi Mukiele, Enzo Le Fée, Wilson Isidor ou encore Eliezer Mayenda. Le recrutement en Ligue 1 est donc une priorité assumée. D’après nos confrères, les dirigeants anglais sont déjà en contact avec l’entourage du joueur afin de préparer le terrain d’une offensive. Une première étape qui pourrait rapidement déboucher sur une proposition concrète.

Un précédent très clair avec l’OM

De son côté, Abline ne souhaite pas s’éterniser dans un club qui joue le maintien chaque saison. Une réalité qui colle malheureusement au quotidien du FC Nantes. L’été dernier, le FC Nantes avait pourtant fermé la porte à toutes les offres : l’OM avait tenté sa chance avec une proposition de 15 millions d’euros hors bonus. Refus immédiat de Waldemar Kita, qui réclamait 40 millions d’euros. Une exigence dissuasive… mais qui n’a pas refroidi les prétendants. Désormais, l’approche de Sunderland ressemble fortement aux prémices d’une tentative dès cet hiver. Reste à savoir si Waldemar Kita acceptera enfin de discuter. Ce qui semble compromis avec une opération maintien en ligne de mire.