ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 11:50
Ivan Gazidis (ASSE)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

À la recherche d’un successeur à Pierre Ekwah, l’ASSE avance dans l’ombre. Si plusieurs noms ont circulé, Kilmer aurait décidé d’accélérer sur une piste bien plus discrète… et totalement surprise.

Le chantier prioritaire est identifié à l’ASSE. Depuis plusieurs semaines, la direction stéphanoise travaille sur un dossier précis : remplacer Pierre Ekwah. Le besoin est clair, urgent, et stratégique. Les Verts cherchent un milieu de terrain défensif capable d’apporter impact, équilibre et régularité à l’entrejeu. Mercredi, Peuple Vert a révélé l’intérêt des Verts pour Rabby Nzingoula.

Nzingoula pas la priorité de l’ASSE

Une piste réelle, mais qui ne fait pas figure de priorité à l’heure actuelle, selon nos informations. PV confirme cette tendance. Même constat pour le Belge Pierre Dwomoh, évoluant à Watford. Annoncé un temps en négociations avancées avant un brutal coup d’arrêt, le dossier Pierre Dwomoh semble en réalité n’avoir jamais réellement décollé. Identifié, certes, mais jamais activé. Une piste plus fantasmée que concrète ? Pendant que ces noms circulaient, l’ASSE aurait choisi une autre voie.

Un autre milieu surprise ciblé ?

Toujours selon Peuple Vert, les dirigeants stéphanois travaillent désormais sur un autre milieu de terrain dont l’identité n’a pas encore filtré. Une recrue surprise, ciblée dans la plus grande discrétion. Cette approche confirme la volonté de Kilmer de travailler loin du bruit et des rumeurs. À Saint-Étienne, le recrutement hivernal se veut précis, réfléchi, et surtout adapté aux besoins immédiats d’Eirik Horneland. Dans une Ligue 2 exigeante, le futur remplaçant d’Ekwah devra rapidement s’imposer. Si le nom reste secret, une chose est sûre : l’ASSE prépare un coup discret, mais potentiellement déterminant pour la suite de la saison.

