FC Barcelone : le vestiaire du Barça se moque du Real Madrid en interne, le Clasico va faire des étincelles !

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 14:00
Raphinha et Yamal (FC Barcelone)
Avant la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (dimanche, 20h), le vestiaire du FC Barcelone est plus motivé et taquin que jamais.

Le deuxième Clasico de la saison est programmé ce dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne (20h). Et le FC Barcelone est déjà prêt à humilier son pire ennemi en Arabie Saoudite. Le journaliste d’El Chiringuito, José Alvarez, l’a révélé : « Le vestiaire et tous les gens du Barça souhaitaient affronter le Real Madrid en finale. Pas seulement en terme de motivation. Ils savent qu’un Clasico est toujours un math spécial et les joueurs comme Yamal seront extrêmement motivés pour cette rencontre. En interne, on pense que cette équipe est un désastre et que l’Atlético Madrid aurait un style de jeu plus compliqué à contourner. »

« Le Real Madrid est un désastre »

Pour le vestiaire catalan, le duel contre les Merengues sera donc l’occasion de briller et de prouver que l’équipe a progressé et de reprendre le dessus psychologiquement après la défaite au Bernabeu le 26 octobre dernier. Qualifié hier face à l’Atlético Madrid, le Real Madrid ne dégage pas une impression de puissance écrasante, surtout si Kylian Mbappé, qui arrive aujourd’hui en Arabie saoudite, n’est pas encore disponible. Les Merengues restent animés par un sentiment de revanche après avoir perdu deux finales la saison passée face au Barça. 

Le FC Barcelone a plus progressé 

Même leur victoire lors du premier Clasico de la saison n’a pas totalement apaisé la frustration. En deux mois et demi, le FC Barcelone a montré des signes d’amélioration dans le jeu, tandis que le Real Madrid semble plus en proie au doute. Les hommes de Xabi Alonso ont certes évacué leur lourde défaite dans le derby (2-5, le 27 septembre), mais ils ne s’avancent pas avec beaucoup plus de certitudes. Pour le vestiaire catalan, c’est le moment idéal pour frapper fort et imposer sa loi dans ce Clasico décisif.

