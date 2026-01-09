À LA UNE DU 9 JAN 2026
[14:30]PSG Mercato : Paris attaqué sur Ruiz, 150 M€ claqués pour Alvarez ! 
[14:00]FC Barcelone : le vestiaire du Barça se moque du Real Madrid en interne, le Clasico va faire des étincelles !
[13:30]OM Mercato : du lourd débarque sur Vaz, Greenwood en route pour un transfert historique !
[13:15]OM Mercato : Höjbjerg fait des siennes, son successeur déniché en Colombie ?
[13:01]ASSE : la première recrue hivernale a débarqué à l’Étrat ! 
[12:59]FC Nantes : Kantari annonce le plus gros coup dur qui soit avant Nice ! 
[12:45]PSG Mercato : retournement total de situation pour Akliouche ! 
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari annonce le plus gros coup dur qui soit avant Nice ! 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 12:59
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Ahmed Kantari était présent en conférence de presse à deux jours d’affronter l’OGC Nice en 16es de finale de la Coupe de France.

Présent en conférence de presse, Ahmed Kantari a confirmé l’absence de Fabien Centonze, touché musculairement après la rencontre face à l’OM. Et ce n’est pas un détail. L’ancien Messin est tout simplement l’un des joueurs du FC Nantes les plus constants et les plus fiables du moment, notamment en terme de réussite offensive. Un forfait de poids au pire moment, alors que les Canaris s’apprêtent à défier une formation niçoise redevenue solide et ambitieuse.

Centonze forfait

Comme si cela ne suffisait pas, le FC Nantes devra également composer sans Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem, toujours retenus par la CAN. Un contexte délicat que Kantari n’a pas cherché à masquer, tout en refusant de tomber dans le fatalisme. « On a toujours nos deux joueurs à la CAN. Et Fabien Centonze sera absent, il avait senti une gêne musculaire contre Marseille », a-t-il confirmé, avant d’insister sur la nécessité de continuer à avancer sans se chercher d’excuses.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Pas de miracle pour Kantari

Le discours du coach du FC Nantes est clair : pas de miracle, mais du travail. « Moi, je ne crois pas aux miracles. Les dynamiques sont faites pour être entretenues, mais il faut travailler pour ça », a-t-il martelé. Malgré les absences, Nantes veut s’appuyer sur sa dynamique actuelle et voit même ce duel face à Nice comme un test grandeur nature. « Je suis content d’affronter Nice, une équipe de Ligue 1, pour continuer sur notre lancée », a-t-il ajouté. Privé de plusieurs cadres, le FC Nantes devra se montrer encore plus solidaire et discipliné pour espérer créer l’exploit. Mais sans Centonze, véritable moteur sur son côté, la marche s’annonce clairement plus haute.

FC NantesOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OGC Nice