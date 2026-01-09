Ahmed Kantari était présent en conférence de presse à deux jours d’affronter l’OGC Nice en 16es de finale de la Coupe de France.

Présent en conférence de presse, Ahmed Kantari a confirmé l’absence de Fabien Centonze, touché musculairement après la rencontre face à l’OM. Et ce n’est pas un détail. L’ancien Messin est tout simplement l’un des joueurs du FC Nantes les plus constants et les plus fiables du moment, notamment en terme de réussite offensive. Un forfait de poids au pire moment, alors que les Canaris s’apprêtent à défier une formation niçoise redevenue solide et ambitieuse.

Centonze forfait

Comme si cela ne suffisait pas, le FC Nantes devra également composer sans Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem, toujours retenus par la CAN. Un contexte délicat que Kantari n’a pas cherché à masquer, tout en refusant de tomber dans le fatalisme. « On a toujours nos deux joueurs à la CAN. Et Fabien Centonze sera absent, il avait senti une gêne musculaire contre Marseille », a-t-il confirmé, avant d’insister sur la nécessité de continuer à avancer sans se chercher d’excuses.

Pas de miracle pour Kantari

Le discours du coach du FC Nantes est clair : pas de miracle, mais du travail. « Moi, je ne crois pas aux miracles. Les dynamiques sont faites pour être entretenues, mais il faut travailler pour ça », a-t-il martelé. Malgré les absences, Nantes veut s’appuyer sur sa dynamique actuelle et voit même ce duel face à Nice comme un test grandeur nature. « Je suis content d’affronter Nice, une équipe de Ligue 1, pour continuer sur notre lancée », a-t-il ajouté. Privé de plusieurs cadres, le FC Nantes devra se montrer encore plus solidaire et discipliné pour espérer créer l’exploit. Mais sans Centonze, véritable moteur sur son côté, la marche s’annonce clairement plus haute.