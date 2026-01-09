Stade Rennais : Beye annonce un choix fort mais aussi deux mauvaises nouvelles

Le Stade Rennais se présente avec une équipe pas forcément très différente que d’habitude pour son seizième de finale de Coupe de France, dimanche à 18 h contre Chantilly (National 2), avec notamment une décision marquante dans les cages. Face au club picard, l’entraîneur Habib Beye a choisi de faire confiance à Brice Samba pour défendre les filets des Rouge et Noir, laissant de côté Mathys Silistrie qui avait été aligné lors du tour précédent. « Ce sera Brice car on a eu une coupure pendant la trêve. Ce serait de nouveau le couper alors qu’il vient de reprendre et qu’on a une dynamique où il est important pour un gardien d’en être », a expliqué Beye, comme rapporté par L’Équipe.

Ce choix tactique intervient dans un contexte particulier pour Rennes. Plusieurs titulaires habituels, dont des éléments cadres comme Abdelhamid Ait Boudlal, Mahamadou Nagida et Seko Fofana, sont toujours en compétition avec leurs sélections en Coupe d’Afrique des nations, ce qui bouscule la composition des Bretons pour cette rencontre importante. En revanche, Beye a assuré qu’il n’irait « pas au-delà de trois changements pour garder notre dynamique de jeu, de qualité de jeu, de groupe restreint aujourd’hui ».

Cissé blessé, Frankowski incertain

Le club breton doit également gérer quelques pépins physiques : Djaoui Cissé est forfait pour ce match en raison d’une douleur à la cuisse, tandis que Przemysław Frankowski, ménagé à l’entraînement, reste incertain.

Au-delà de l’aspect sportif, l’opposition contre Chantilly s’annonce tout sauf anecdotique pour le club francilien, qui a créé la surprise en Coupe en écartant Freyming (0‑3) au tour précédent et vit l’une de ses rares campagnes profondes dans l’épreuve historique.

Pour Rennes, ce 16e de finale à Beauvais représente une opportunité d’entretenir une dynamique folle en championnat, avec six victoires en sept matchs de Ligue 1. La titularisation de Samba montre l’intention du staff de combiner solidité défensive et expérience dans ce rendez‑vous à enjeu unique.