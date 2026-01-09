FC Nantes : la Ligue des Champions à la Beaujoire, Kantari l’affirme haut et fort !

À Nantes, la Beaujoire n’est plus seulement un stade : elle doit redevenir une forteresse. C’est en tout cas la conviction affichée par Ahmed Kantari, l’entraîneur marocain des Canaris, devant les médias pour évoquer l’ambitieux projet de reconquête du public nantais, qui verra son équipe affronter Nice ce dimanche en 16es de Coupe de France.

Depuis le début de saison, le bilan à domicile est loin des standards historiques du club : 8 matchs, 1 victoire, 2 nuls et 5 défaites en Ligue 1, soit à peine 5 points pris dans l’antre jaune et vert. Une performance qui détonne avec l’image souvent associée à la Beaujoire, réputée pour son ambiance bouillante et son soutien indéfectible à l’équipe.

« On joue le maintien et on a un public qui joue la LDC »

Pour Kantari, cette situation ne doit pas être un frein mais une opportunité de rallumer la flamme entre l’équipe et ses supporters. « Je le répète, mais j’avais dit cette phrase que j’avais volée au coach (Kombouaré), mais il avait dit : nous, on joue le maintien et on a un public qui joue la Ligue des champions ! Et c’est vrai, le public nantais est irréprochable depuis des années et aujourd’hui nous, on se doit d’avoir un investissement et un engagement maximum » a-t-il lancé, dans des propos rapportés par Tribune Nantaise.

Avec cette formule, l’ancien défenseur international marocain ne se contente pas de flatter l’orgueil des supporters : il pose un objectif d’exigence collective. Car pour lui, la Beaujoire doit retrouver ce qui la rend unique — une atmosphère digne des plus grandes soirées européennes : chants, ferveur, intensité.

Kantari ne promet pas du beau jeu, mais…

Et pour y parvenir, Kantari insiste sur un seul mot d’ordre : l’engagement.

« On ne peut pas promettre de gagner tous les matchs, on ne peut pas promettre de bien jouer parce qu’en face il y a un adversaire. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle on doit nous atteler, le staff comme les joueurs : c’est d’avoir un engagement maximum pour eux. Un investissement maximum et je pense que c’est ce que tout supporter… mais si on met cet engagement-là, le public va pouvoir se reconnaître dans l’équipe. »

Dans son discours, pas de promesses irréalistes, mais une stratégie claire : redonner une identité de combat à cette équipe, afin que les Nantais puissent enfin se reconnaître dans le jeu et dans l’attitude de leurs joueurs.

Pour Kantari, redonner vie à la Beaujoire, c’est avant tout faire vibrer à nouveau les supporters — leur faire sentir que l’équipe se bat pour eux, comme eux se battent depuis toujours pour le club.