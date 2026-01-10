Si le PSG et Ousmane Dembélé (28 ans) souhaitent continuer leur collaboration, Luis Campos a déjà anticipé un possible départ avec plusieurs remplaçants ciblés.

Alors que les discussions autour de la prolongation d’Ousmane Dembélé se poursuivent au PSG, Luis Campos a anticipé tous les scénarios possibles. Même si le champion d’Europe souhaite prolonger son Ballon d’Or, RMC Sport affirme que le club parisien prépare déjà l’après-Dembélé avec une short-list de plusieurs remplaçants potentiels.

Le PSG a une short-list de joueurs ciblés

« Le champion d’Europe a décidé d’avancer ses pions quant à la prolongation de Dembélé, indique Fabrice Hawkins. Paris prévoit une revalorisation salariale pour son ballon d’or. Une première offre orale a été effectuée mais refusée. Dembélé ne réclamera pas les sommes touchées par Kylian Mbappé. Les discussions autour de la prolongation d’Ousmane Dembélé vont se régler lors des prochains mois. En cas d’échec des négociations, le PSG s’est préparé à toutes les éventualités et dispose d’une short-list de joueurs ciblés, même si les joueurs concernés n’ont pas été contactés. »

Campos a déjà un plan B à Dembélé

Le message est clair : le PSG ne veut pas se retrouver pris au dépourvu. Même si Dembélé reste la priorité, Campos anticipe le marché pour sécuriser l’avenir offensif du club. Le directeur sportif du PSG joue donc à plusieurs coups d’avance, préparant un plan B solide au cas où l’international français déciderait de ne pas prolonger. Cette stratégie montre la détermination du club à rester compétitif et à ne laisser aucune marge d’erreur sur un dossier crucial pour l’attaque parisienne.