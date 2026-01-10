À LA UNE DU 10 JAN 2026
[23:00]CAN 2025 : scène lunaire après Algérie-Nigeria, des journalistes en viennent aux mains (vidéo)
[22:48]FC Barcelone – Real Madrid : Laporta explose et révèle une guerre totale avant le Clasico !
[22:38]OM : Benatia humilié par le rap d’un supporter, ça fait le buzz sur les réseaux !
[22:05]CAN 2025 : l’Égypte élimine la Côte d’Ivoire, Mohamed (FC Nantes) réexpédie Fofana au Stade Rennais
[21:38]PSG Mercato : Luis Enrique en panique, Ruiz aurait donné son accord pour partir ! 
[21:14]FC Nantes : Kantari procède à un choix fort pour la réception de l’OGC Nice
[20:56]ASSE Mercato : un club attaque Kilmer pour Davitashvili, la réponse est sans appel !
[20:32]CAN 2025 : l’Algérie éliminée, Luca Zidane a vrillé complet sous les yeux de son père
[20:19]Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es
[20:10]OM : après le PSG, De Zerbi a-t-il enfin trouvé son onze type ?
FC Barcelone – Real Madrid : Laporta explose et révèle une guerre totale avant le Clasico !

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 22:48
💬 Commenter
À la veille de la finale de la Supercoupe d’Espagne opposant le FC Barcelone au Real Madrid en Arabie Saoudite, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a livré des propos très forts concernant l’état des relations entre les deux clubs historiques du football espagnol.

Lors d’un cocktail de bienvenue organisé par la Fédération espagnole de football (RFEF), Laporta n’a pas tourné autour du pot :
👉 « Les relations avec le Real Madrid sont très mauvaises et, à l’heure actuelle, elles sont rompues. »

Ce constat illustre une détérioration profonde du lien institutionnel entre les deux institutions, au-delà de la simple rivalité sportive habituelle. Laporta a précisé que même si cette rupture n’équivaut pas à une absence totale de respect, elle reflète des divergences importantes sur plusieurs sujets.

🧨 Un contexte lourd : l’affaire Negreira

Au cœur de ces tensions se trouve notamment l’affaire dite “Negreira”, dans laquelle le FC Barcelone est impliqué dans une enquête liée à des paiements à un ancien dirigeant du comité des arbitres. Ces éléments ont été abondamment utilisés par le Real Madrid et son président Florentino Pérez pour critiquer Barcelone publiquement, ce qui a fortement irrité Laporta.

Le dirigeant catalan a vu dans ces attaques non seulement une mise en cause injustifiée de son club, mais aussi une façon de « détériorer la réputation du Barça » dans l’opinion publique. Cette accumulation de désaccords explique, selon lui, le climat de rupture actuel.

🤝 Respect et possibilité de réconciliation

Malgré la fermeté de ses mots, Laporta a voulu nuancer sa position :

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de respect – car il y en a toujours – et dans le football, tout peut être réparé, mais cela dépend de la volonté des parties. »

Autrement dit, bien qu’il reconnaisse une cassure sévère, il laisse la porte ouverte à une éventuelle amélioration si les deux clubs le souhaitent.

⚽ Sport avant tout… malgré tout

Laporta a également évoqué l’aspect purement sportif de la confrontation à venir en Supercoupe, affirmant que le FC Barcelone était motivé et déterminé à remporter le trophée. Il a souligné l’importance de ce match comme un premier objectif de la saison, tout en rappelant que dans une finale, il n’y a aucun favori déclaré.

FC BarceloneReal Madrid

