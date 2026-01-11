FC Nantes : l’absence de Centonze va provoquer un petit séisme en défense face à Nice

La compo probable du FC Nantes pour le match de Coupe de France face à l’OGC Nice.

Ce dimanche, une semaine après sa belle victoire face à l’OM au Vélodrome, le FC Nantes reçoit l’OGC Nice pour un choc des 16es de finale de la Coupe de France entre deux formations de Ligue 1. Selon L’Équipe, et sans grande surprise, c’est un onze qui devrait être assez classique du côté d’Ahmed Kantari, avec des changements forcés tout de même.

En effet, avec l’absence de Centonze, blessé, c’est Amian qui devrait prendre le couloir droit, accompagné de Mwanga en défense centrale aux côtés de Tati et Cozza, puis Machado à gauche. Au milieu, le trio Lepenant, Coquelin et Tabibou est attendu, tandis que Abline et El Arabi sont pressentis pour animer l’attaque.

Au final, l’absence préjudiciable de Centonze va donc déboucher sur un petit séisme en défense, à savoir Mwanga replacé, tout comme Cozza, lui qui a plutôt l’habitude de jouer à gauche même s’il a déjà occupé le rôle de central.

La compo probable du FC Nantes

Lopes – Amian, Tati, Mwanga, Cozza, Machado – Lepenant, Coquelin, Tabibou – Abline, El Arabi.