FC Nantes – OGC Nice : après Centonze, un autre coup dur frappe les Canaris !

Le FC Nantes aborde son 16e de finale de Coupe de France contre l’OGC Nice, dimanche à 18h, avec de sérieux handicaps à La Beaujoire.

On ne doute pas de la présence en masse des supporters du FC Nantes ce dimanche à La Beaujoire pour encourager les Canaris face à l’OGC Nice en 16es de finale de la Coupe de France (18h). Il faudra tout le soutien des fans nantais pour survivre à cette rencontre, mal embarquée sur le papier. Déjà, Ahmed Kantari doit faire face à l’absence de Fabien Centonze, indisponible pour cause de gêne musculaire après sa bonne prestation dominicale à Marseille (2-0).

L’OGC Nice ne perd presque jamais avec Wattelier

Le latéral du FC Nantes, meilleur Canari de ces dernières temps, est un élément clé de l’équipe et sa perte est un coup dur pour Kantari, qui devra repenser son dispositif défensif pour faire face à une attaque niçoise de nouveau incisive sous la houlette de Claude Puel. Mais les soucis ne s’arrêtent pas là pour les Canaris. L’arbitre désigné pour la rencontre, Eric Wattelier, n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le FC Nantes. Dans sa carrière, il a déjà dirigé l’OGC Nice à 15 reprises, avec un bilan largement favorable au club azuréen : 8 victoires, 6 matchs nuls et seulement 1 défaite. Les statistiques sont donc inquiétantes pour le FCN, qui devra gérer à la fois l’adversaire sur le terrain et un contexte arbitral qui pourrait lui être défavorable.

Sans Centonze ni VAR

Pour compliquer encore davantage la situation, ce 16e de finale se jouera sans VAR. La technologie, qui aurait pu limiter les décisions litigieuses et offrir un filet de sécurité aux Canaris, ne sera mise en place qu’à partir des quarts de finale. Nantes devra donc composer avec l’arbitrage classique et faire preuve d’une concentration maximale tout au long du match pour éviter les erreurs individuelles qui pourraient coûter cher. Face à ce double coup dur – l’absence de Centonze et la perspective d’un arbitre aux statistiques inquiétantes – le FC Nantes devra puiser dans ses ressources et compter sur la cohésion du groupe pour se donner les meilleures chances de continuer l’aventure en Coupe de France. Ce match représente un vrai test pour Kantari et ses hommes, qui devront faire preuve de caractère et de rigueur pour espérer franchir cette étape.