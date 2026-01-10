FC Nantes : Kantari procède à un choix fort pour la réception de l’OGC Nice

Le groupe du FC Nantes pour le 16e de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice.

Quelques jours après la victoire au Vélodrome dimanche dernier, où le FC Nantes s’est imposé 2‑0 contre l’Olympique de Marseille, les Canaris sont de retour à la Coupe de France. Ce dimanche, le club nantais accueille l’OGC Nice de au stade de la Beaujoire, dans une affiche comptant pour les 16es de finale de l’épreuve. Sur la lancée du succès à Marseille, Ahmed Kantari a dévoilé un groupe de 22 joueurs pour affronter le Gym. Une liste marquée par un retour majeur et une absence notable.

🟡 Absence de Centonze

Le latéral droit Fabien Centonze, très en vue depuis le début de l’ère Kantari, est forfait. Touché à une cuisse contre Marseille et ménagé par précaution, il ne figure pas dans le groupe. C’est un coup dur pour les Canaris, tant son apport offensif et défensif a été précieux ces dernières semaines.

🟡 Retour d’Ignatius Ganago

Bonne nouvelle en attaque et choix fort de Kantari : Ignatius Ganago fait son retour dans le groupe nantais. Juste revenu de son prêt d’un an en MLS avec New England, l’attaquant n’avait plus joué avec les Canaris depuis presque un an — son dernier match remonte au 4 janvier 2025 à Lille (1‑1). Preuve que l’attaquant fait bien partie des plans du club.

🟡 Autres absences liées au mercato

Par ailleurs, plusieurs recrues estivales comme Amady Camara, Mayckel Lahdo ou encore les Sud‑Coréens Hong et Kwon sont toujours hors groupe, car leur avenir pourrait s’inscrire ailleurs durant ce mercato hivernal.

Le groupe du FC Nantes

Carlgren, Lopes, Mirbach – Acapandié, Amian, Cozza, Doucouré, Machado, Radaković, Tati – Cabella, Coquelin, Deuff, Lepenant, Leroux, Mwanga, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Koné.