À LA UNE DU 10 JAN 2026
[23:00]CAN 2025 : scène lunaire après Algérie-Nigeria, des journalistes en viennent aux mains (vidéo)
[22:48]FC Barcelone – Real Madrid : Laporta explose et révèle une guerre totale avant le Clasico !
[22:38]OM : Benatia humilié par le rap d’un supporter, ça fait le buzz sur les réseaux !
[22:05]CAN 2025 : l’Égypte élimine la Côte d’Ivoire, Mohamed (FC Nantes) réexpédie Fofana au Stade Rennais
[21:38]PSG Mercato : Luis Enrique en panique, Ruiz aurait donné son accord pour partir ! 
[21:14]FC Nantes : Kantari procède à un choix fort pour la réception de l’OGC Nice
[20:56]ASSE Mercato : un club attaque Kilmer pour Davitashvili, la réponse est sans appel !
[20:32]CAN 2025 : l’Algérie éliminée, Luca Zidane a vrillé complet sous les yeux de son père
[20:19]Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es
[20:10]OM : après le PSG, De Zerbi a-t-il enfin trouvé son onze type ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari procède à un choix fort pour la réception de l’OGC Nice

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 21:14
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le groupe du FC Nantes pour le 16e de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice.

Quelques jours après la victoire au Vélodrome dimanche dernier, où le FC Nantes s’est imposé 2‑0 contre l’Olympique de Marseille, les Canaris sont de retour à la Coupe de France. Ce dimanche, le club nantais accueille l’OGC Nice de au stade de la Beaujoire, dans une affiche comptant pour les 16es de finale de l’épreuve. Sur la lancée du succès à Marseille, Ahmed Kantari a dévoilé un groupe de 22 joueurs pour affronter le Gym. Une liste marquée par un retour majeur et une absence notable.

🟡 Absence de Centonze
Le latéral droit Fabien Centonze, très en vue depuis le début de l’ère Kantari, est forfait. Touché à une cuisse contre Marseille et ménagé par précaution, il ne figure pas dans le groupe. C’est un coup dur pour les Canaris, tant son apport offensif et défensif a été précieux ces dernières semaines.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

🟡 Retour d’Ignatius Ganago
Bonne nouvelle en attaque et choix fort de Kantari : Ignatius Ganago fait son retour dans le groupe nantais. Juste revenu de son prêt d’un an en MLS avec New England, l’attaquant n’avait plus joué avec les Canaris depuis presque un an — son dernier match remonte au 4 janvier 2025 à Lille (1‑1). Preuve que l’attaquant fait bien partie des plans du club.

🟡 Autres absences liées au mercato
Par ailleurs, plusieurs recrues estivales comme Amady Camara, Mayckel Lahdo ou encore les Sud‑Coréens Hong et Kwon sont toujours hors groupe, car leur avenir pourrait s’inscrire ailleurs durant ce mercato hivernal.

Le groupe du FC Nantes

Carlgren, Lopes, Mirbach – Acapandié, Amian, Cozza, Doucouré, Machado, Radaković, Tati – Cabella, Coquelin, Deuff, Lepenant, Leroux, Mwanga, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Koné.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot