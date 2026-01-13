À LA UNE DU 13 JAN 2026
[08:15]FC Nantes Mercato INFO BUT! : le FCN et un club de L1 sur Boufal (ex LOSC)
[07:46]ASSE Mercato : un colosse scandinave comme futur numéro 6 des Verts ?
[07:19]OM : pluie de surprises dans le onze de De Zerbi face à Bayeux ! 
[07:00]PSG – PFC (0-1) : Paris crie au scandale arbitral !
[06:00]ASSE : Larsonneur refait des siennes, le malaise s’installe chez les Verts 
[05:00]FC Barcelone Mercato : une star mondiale rêvée au PSG et à l’OM bientôt au Barça ? 
[00:00]RC Strasbourg : Emmanuel Emegha et la sublime soeur de Riyad Mahrez séparés ?
[23:30]FC Nantes : Kantari confronté à une urgence avant le Paris FC
[23:08]PSG : énorme surprise, le PFC élimine le tenant de la Coupe de France !
[22:35]OM Mercato : c’est fait pour Vaz, avec une grosse surprise !
ASSE : Larsonneur refait des siennes, le malaise s’installe chez les Verts 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Gautier Larsonneur (ASSE)
 À l’heure où les dirigeants de l’ASSE envisagent de recruter un nouveau gardien pour cet été, Gautier Larsonneur (28 ans) leur a donné du grain à moudre ce week-end. 

L’action de trop. Alors que les dirigeants de l’ASSE activent leurs pistes pour recruter un nouveau gardien, Gautier Larsonneur a une nouvelle fois alimenté le doute ce week-end. Lors du match amical disputé face à l’AJ Auxerre (1-1), samedi à Geoffroy-Guichard, le portier stéphanois s’est illustré… malgré lui. En cause, une intervention manquée sur un ballon proche de sa ligne, à ras de terre, conclue par un but largement évitable. Une séquence qui n’a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux. Déjà fragilisé par des statistiques peu flatteuses cette saison, Larsonneur voit la patience des supporters s’éroder. 

« Où sont le supporters qui comparaient Larsonneur à Ruffier ? »

Sur X, les critiques ont fusé dès le coup de sifflet final, traduisant un ras-le-bol de plus en plus assumé. Le célèbre Greenittude n’a pas mâché ses mots : « Larsonneur s’il fait un arrêt en fait, la planète arrête de tourner. Quand tu es sur une moyenne de 2.35 buts par match depuis 2 saisons, il faut se poser les bonnes questions… » Même constat chez Baptiste Charrier, incrédule face à l’action : « Il doit anticiper et sortir… je ne comprends pas… ». Loïc Besson enfonce le clou : « Il est de pire en pire. » Et LaRUFF conclut, acerbe : « Où sont le supporters qui comparaient Larsonneur à Ruffier ??? »

Larsonneur dans le viseur des supporters de l’ASSE ?

Ces réactions pullulent et illustrent un malaise grandissant autour du poste de gardien à l’ASSE, où il reste pourtant un bon soldat et un capitaine investi dans le vestiaire. Si le match n’était qu’amical, le symbole est fort à un moment clé de la saison. En interne, la réflexion est déjà lancée et ce nouvel épisode douteux ne devrait pas calmer les ardeurs des décideurs stéphanois sur le marché. 

