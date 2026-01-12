Alors que le Real Madrid venait de publier un communiqué pour annoncer que Xabi Alonso était renvoyé, le FC Barcelone a annoncé que Joao Cancelo avait passé avec succès sa visite médicale.

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont poussé l’antagonisme jusqu’à publier un communiqué au même moment en ce début de soirée ! Les Merengue pour annoncer que Xabi Alonso était renvoyé de son poste d’entraîneur, moins de 24h après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face aux Blaugranas (2-3). Et qu’il est remplacé par Alvaro Arbeloa. Le Barça, lui, s’est fendu d’un communiqué plus joyeux, pour annoncer que Joao Cancelo avait passé sa visite médicale et qu’il serait officialisé demain comme recrue du club.

Un renfort majeur pour le Barça et Flick

C’est un retour pour le latéral droit portugais, prêté par Manchester City au FC Barcelone en 2023-24. Il avait été très bon et le club catalan aurait bien aimé le conserver mais, toujours plombé par ses soucis financiers, il s’était résolu à le laisser filer. Cancelo s’est alors engagé avec Al-Hilal. Mais après un an et demi en Arabie Saoudite, il souhaiterait retrouver le plus haut niveau. Il a été tout proche de retourner à l’Inter Milan mais quand il a su qu’il y avait une possibilité pour retrouver le FC Barcelone, il a immédiatement donné sa préférence aux Blaugranas.

D’abord réticent, Hansi Flick a vu l’arrivée du latéral de 31 ans d’un bon œil. Car Cancelo peut évoluer dans les deux couloirs, comme il l’avait d’ailleurs fait lors de son premier passage. Il permettra à Jules Koundé, loin de son meilleur niveau, de souffler, idem avec Alejandro Baldé à gauche. Alors que le Real Madrid s’enfonce dans la crise, le FC Barcelone, lui, célèbre son trophée et annonce des recrues. La vie est belle !