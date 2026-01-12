À LA UNE DU 12 JAN 2026
[19:39]Real Madrid : les Merengue choqués par le renvoi de Xabi Alonso !
[19:28]FC Nantes Mercato : Sissoko est canari, une solution trouvée pour Hwong
[19:16]ASSE Mercato : les Verts officialisent une signature très attendue
[19:03]Le FC Barcelone annonce une recrue au moment où le Real Madrid vire Alonso !
[18:37]ASSE Mercato : une offre de 13,5 M€ est tombée pour Davitashvili !
[18:20]Real Madrid : coup de tonnerre, Xabi Alonso est viré, son successeur connu !
[18:10]Real Madrid : Mbappé a flingué Xabi Alonso face au FC Barcelone !
[17:56]FC Nantes : un coup dur financier va compliquer la fin du mercato
[17:40]PSG : l’entraîneur de Bayeux se sert de Paris pour dénigrer De Zerbi (OM)
[17:23]RC Lens : Haïdara et Sangaré au cœur d’une escroquerie à plusieurs centaines de milliers d’euros
Le FC Barcelone annonce une recrue au moment où le Real Madrid vire Alonso !

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 19:03
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, serrant son entraîneur, Hansi Flick, dans ses bras après la victoire en Supercoupe d'Espagne.
Alors que le Real Madrid venait de publier un communiqué pour annoncer que Xabi Alonso était renvoyé, le FC Barcelone a annoncé que Joao Cancelo avait passé avec succès sa visite médicale.

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont poussé l’antagonisme jusqu’à publier un communiqué au même moment en ce début de soirée ! Les Merengue pour annoncer que Xabi Alonso était renvoyé de son poste d’entraîneur, moins de 24h après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face aux Blaugranas (2-3). Et qu’il est remplacé par Alvaro Arbeloa. Le Barça, lui, s’est fendu d’un communiqué plus joyeux, pour annoncer que Joao Cancelo avait passé sa visite médicale et qu’il serait officialisé demain comme recrue du club.

Un renfort majeur pour le Barça et Flick

C’est un retour pour le latéral droit portugais, prêté par Manchester City au FC Barcelone en 2023-24. Il avait été très bon et le club catalan aurait bien aimé le conserver mais, toujours plombé par ses soucis financiers, il s’était résolu à le laisser filer. Cancelo s’est alors engagé avec Al-Hilal. Mais après un an et demi en Arabie Saoudite, il souhaiterait retrouver le plus haut niveau. Il a été tout proche de retourner à l’Inter Milan mais quand il a su qu’il y avait une possibilité pour retrouver le FC Barcelone, il a immédiatement donné sa préférence aux Blaugranas.

D’abord réticent, Hansi Flick a vu l’arrivée du latéral de 31 ans d’un bon œil. Car Cancelo peut évoluer dans les deux couloirs, comme il l’avait d’ailleurs fait lors de son premier passage. Il permettra à Jules Koundé, loin de son meilleur niveau, de souffler, idem avec Alejandro Baldé à gauche. Alors que le Real Madrid s’enfonce dans la crise, le FC Barcelone, lui, célèbre son trophée et annonce des recrues. La vie est belle !

