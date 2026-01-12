À LA UNE DU 12 JAN 2026
ASSE Mercato : un Vert vers Dunkerque pour favoriser la venue de Bardeli ?

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 21:09
💬 Commenter
Le jeune milieu stéphanois Maedine Makhloufi.
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’ASSE va faire affaire cet hiver avec Dunkerque mais ce ne sera pas pour Enzo Bardeli. C’est le jeune Maedine Makhloufi qui devrait faire le voyage du Forez vers le Nord.

Il y a deux jours, Mohamed Toubache-Ter a annoncé un transfert d’un jeune Stéphanois à Dunkerque. Ce lundi, il annonce que Maedine Makhloufi (20 ans) va bien s’engager avec le club nordiste, pensionnaire de Ligue 2. Mais il ne s’agira pas d’une mutation. Makhloufi va résilier son contrat avec l’ASSE et s’engager sur la durée avec Dunkerque, où il devrait avoir sa chance en équipe première. Ce n’était pas le cas à Saint-Etienne, où il n’a disputé qu’un seul match avec les pros depuis le début de la saison, lors du Troisième tour de Coupe de France contre Quetigny (3-1).

Makhloufi va résilier avec l’ASSE et s’engager avec Dunkerque

Ce mouvement entre Dunkerque et l’AS Saint-Etienne pourrait en appeler un autre, voire même le favoriser, en fin de saison. On pense évidemment à Enzo Bardeli, qui est suivi par les Verts depuis plusieurs mois. Il a même été question d’un transfert cet hiver mais l’USDL a fermé la porte pour janvier car il compte sur son milieu de terrain pour mener à bien l’opération montée en Ligue 1. Confrontée à une grosse concurrence pour le joueur de 24 ans, l’ASSE a peut-être marqué des points avec ce premier contact positif avec Dunkerque.

Pour cet hiver, l’AS Saint-Etienne n’aurait pas prévu de renfort au milieu de terrain ni en attaque, comme l’a expliqué Eirik Horneland lors d’une conférence de presse avant l’ouverture du mercato.

