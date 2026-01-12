Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE vient d’annoncer que son jeune défenseur Kevin Pedro (19 ans) avait prolongé son contrat jusqu’en 2030.

L’ASSE vient de publier un communiqué pour annoncer la prolongation de Kevin Pedro jusqu’en 2030. Le jeune défenseur central de 19 ans, qui a fait des premiers pas très remarqués en Ligue 2 avec l’équipe première, est ainsi récompensé et va pouvoir s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Pedro a été lancé dans le grand bain lors du choc au sommet de la L2 au stade de l’Aube contre Troyes (3-2). Alors que l’équipe sortait d’une prestation désastreuse sur la pelouse du Red Star (1-2), lors d’un autre choc, Horneland a titularisé Pedro malgré la pression.

« Très content et fier de le prolonger au sein de mon club formateur »

Celui-ci lui a rendu sa confiance avec une prestation XXL ayant largement contribué au succès stéphanois. Pedro a de nouveau été titulaire contre Le Mans (0-0) il y a neuf jours et il pourrait devenir titulaire lors des prochaines semaines vu que Maxime Bernauer a été opéré d’un ménisque. Ses premiers pas chez les professionnels ont été impressionnants et il était normal que l’ASSE lui fasse parapher un contrat longue durée, lui qui avait signé un premier contrat pro il y a seulement quelques mois.

Sur le site officiel de l’ASSE, Kevin Pedro a déclaré : « Après avoir signé mon premier contrat professionnel l’été dernier, je suis vraiment très content et fier de le prolonger au sein de mon club formateur. C’était un rêve de devenir professionnel, c’en était un autre de parvenir à jouer à Geoffroy-Guichard. Je vais continuer à beaucoup travailler pour obtenir du temps de jeu afin que mon histoire avec l’ASSE puisse se poursuivre de la meilleure des façons ».